Afvalreus Veolia vraagt Engie de hand van Suez

De Franse milieugroep Veolia wil haar land- en sectorgenoot Suez overnemen. De afvalreus heeft een bod gedaan op het historische controlebelang dat de energiereus Engie bezit.

Veolia-CEO Antoine Frérot ziet zijn kans om eindelijk aartsrivaal Suez in te lijven. Hij biedt 15,50 euro per aandeel Suez, een premie van 26,6 procent op de jongste beurskoers voor het belang van 29,9 procent dat Engie aanhoudt in Suez. Als Engie instemt, volgt een bod op de rest van de aandelen. Dat waardeert Suez op 9,7 miljard euro.

Veolia is al langer gebrand om sommige activa van zijn iets kleinere sectorgenoot Suez in handen krijgen. CEO Henri Proglio probeerde het in 2006 en opvolger Antoine Frérot deed een poging in 2012. Dat die twee pogingen mislukten, heeft voor een deel te maken met het verzet van voorzitter Gérard Mestrallet, die jarenlang de lakens uitdeelde bij Engie en Suez en nooit wou verkopen aan zijn aartsrivaal.

In de visie van Mestrallet zijn er synergieën tussen de energie van Engie en de milieuactiviteiten van Suez, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten bij de gecombineerde bouw van elektriciteitscentrales en energieverslindende ontziltingsinstallaties voor zeewater. Mestrallet moest na verloop van tijd instemmen dat Engie en Suez aparte bedrijven werden, maar hij kon de Franse politiek overtuigen dat Engie de grootste aandeelhouder van Suez bleef.

Mestrallets opvolger bij Engie, Jean-Pierre Clamadieu, ziet veel minder heil in de Suez-participatie, die veel kapitaal opslorpt. Hij liet in juli verstaan dat het staatsbedrijf die participatie strategisch zou bekijken, wat meteen leidde tot speculatie.

Met de mededeling dat Veolia dankzij Suez 'de wereldkampioen van de ecologische transformatie wordt', geeft Frérot de Franse politiek een argument om de deal goed te keuren.

In Frankrijk is er een groot concurrentieprobleem, want Suez en Veolia zijn allebei erg grote spelers in drinkwatervoorziening en afvalophaling. In een eerste reactie zegt Suez dat de deal 'grote onzekerheden veroorzaakt'. Veolia heeft al een oplossing klaar: de verkoop van de lokale activiteiten van Suez aan het Franse Meridiam. Engie zegt dat het de deal zal bekijken.

België

In ons land is Suez een dominante speler in de ophaling en de verwerking van afval. Het heeft hier 2.500 werknemers en 750 ophaalwagens en haalt een omzet van 512 miljoen euro. Maar Veolia is hier eerder complementair, want de afvalactiviteiten werden een tiental jaar geleden verkocht.

Veolia haalt in ons land een omzet van 310 miljoen euro. De 1.800 werknemers zijn vooral actief in industriële reiniging en afvalwaterbehandeling. Recentelijk groeiden vooral de diensten, waaronder het monitoren van het verbruik van stroom en water in gebouwen. Veolia helpt klanten hun stroomverbruik te verminderen en flexibel te maken. Met die activiteiten is Veolia eerder een concurrent van moeder Engie dan van Suez.