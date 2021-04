Afvalreuzen Veolia en Suez sluiten vrede over miljardenfusie

Met een verhoogd bod haalt Veolia zijn slag thuis. Het Franse bedrijf, dat gespecialiseerd is in waterzuivering en afvalverwerking, probeert al maanden de kleinere rivaal Suez in te lijven, maar botste op een muur van wantrouwen. Suez bestempelde de overnamepoging als vijandig, trok naar de rechtbank en slikte een ‘gifpil’ om een overname onmogelijk te maken. Maar beide bedrijven zijn het dan toch eens geraakt, maakten ze maandagochtend bekend in een persbericht. Ze hebben een akkoord gesloten over een fusiedeal ter waarde van 13 miljard euro.