Afvalverwerker Indaver sluit Schots contract van 400 miljoen

Indaver, een bedrijf van de ondernemer Fernand Huts, sluit samen met een Spaanse partner een megacontract om het restafval van de Schotse stad Aberdeen en omstreken de volgende 20 jaar te verwerken in een nieuw te bouwen afvalenergiecentrale.

De zogeheten NESS-energiecentrale in Aberdeen zal jaarlijks zo'n 150.000 ton huishoudelijk afval, of de gemiddelde afvalproductie van 150.000 gezinnen, van het noordoosten van Schotland omzetten in elektriciteit en warmte.

Het project, met een totale contractwaarde van 400 miljoen euro, werd maandag officieel toegekend aan de Spaanse bouwonderneming Acciona en de Vlaamse afvalverwerker Indaver. Acciona, de leidende partij in de alliantie, zal de centrale bouwen in drie jaar. Daarna wordt de installatie twintig jaar wordt onderhouden en geëxploiteerd door Indaver, die zo de regio-Aberdeen verzekert van een duurzame oplossing voor hun restafval.

Dat is ook nodig, want vanaf 2021 wordt het in Schotland bij wet verboden om afval te storten. De plaatselijke Schotse gemeenten zijn dan ook grote financiers van het project.

Circulaire economie

'Het NESS-project is een uitstekend voorbeeld van de circulaire economie doordat het Aberdeen, Aberdeenshire en Moray een duurzame en energie-efficiënte oplossing biedt om niet te recycleren afval te verwerken. Met NESS zullen we zoveel mogelijk materialen en energie terugwinnen uit de afvalstromen die we verwerken, en zo waarde creëren uit het afval', zegt Paul De Bruycker, de CEO van Indaver.

De centrale zal elektriciteit voor het nationaal stroomnet produceren en warmte leveren aan nabijgelegen woningen en bedrijven. De nieuwe centrale moet tegen januari 2022 in gebruik genomen worden. Indaver werft voor het project een veertigtal medewerkers aan.

Vlaamse expertise

Indaver (543 miljoen euro omzet en 1.700 medewerkers) kwam in 2015 in handen van Katoen Natie, het bedrijf van ondernemer Fernand Huts. Hij spreekt van een geslaagd huwelijk en wijst erop dat het altijd de bedoeling was om de internationale expansie van Indaver te versnellen. Het bedrijf, dat ontstaat is uit de Vlaamse lokale overheden, exploiteert in heel Europa afvalenergiecentrales en is al meer dan tien jaar actief in het Verenigd Koninkrijk.

Dit bewijst dat Indaver niet alleen over de nodige expertise beschikt, maar ook van ons de ruimte krijgt voor internationale expansie. Fernand Huts Voorzitter Indaver-eigenaar Katoen Natie