Afvalverwerker Renewi profiteert van dure grondstoffen

De hoge prijzen voor papier, metaal en plastics maken de recyclage ervan extra aantrekkelijk. Het bezorgt de afvalverwerker Renewi een boerenjaar.

'De papierprijs is verdubbeld, die voor metaal met 50 procent gestegen', zegt de CEO van Renewi, Otto De Bont, in een gesprek met De Tijd. Die hoge prijzen maken dat Renewi (het vroegere Van Gansewinkel) het papier, metaal en plastic dat het uit bedrijfsafval haalt makkelijker kan verkopen tegen betere prijzen.

Dat lag aan de basis van een forse stijging van de winst in het eerste halfjaar van het gebroken boekjaar 2021-2022. Terwijl de omzet met 11 procent steeg tot 916 miljoen euro, schoot de brutobedrijfswinst met 43 procent hoger tot 126,6 miljoen euro. Beleggers waren blij verrast met de puike cijfers: het aandeel Renewi gaat dinsdag ruim 10 procent hoger op Euronext Amsterdam.

Overnamepad

De balans van het bedrijf is opgeschoond en de schulden zijn gereduceerd, waardoor De Bont naar internationale uitbreiding kijkt. Renewi is nu vooral aanwezig in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk, maar De Bont kijkt begerig naar 'landen die vooroplopen in de circulaire economie' en doelt daarmee op Scandinavische landen en Zwitserland. De Bont sluit daarbij niet uit dat Renewi op overnamepad gaat.

Renewi was in de race voor het opruimen van de immense Waalse puinbergen die overbleven na de overstromingen van afgelopen zomer, maar greep uiteindelijk naast die opdracht. Rouwig is De Bont daar niet om: 'We hadden sowieso niet veel capaciteit vrij.'