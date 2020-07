Akkoord over subsidies voor bouw gascentrales

De subsidies die uitgetrokken worden voor de bouw van gascentrales mogen de energiefactuur niet doen stijgen. Daarover is een akkoord bereikt in de Kamercommissie-Energie.

Er is een akkoord in het parlement dat het CRM-steunmechanisme voor de bouw van gascentrales de energiefactuur van gezinnen en bedrijven niet mag doen stijgen. Het akkoord is het werk van een ongeziene groen-gele samenwerking tussen de Kamerleden Tinne Van der Straeten en Bert Wollants.