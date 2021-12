Al 26.000 nieuwe energiecontracten afgesloten na failliet Vlaamse Energieleverancier

Het gaat om 20 procent van de 129.000 contracten (gas en elektriciteit samen) die de 70.000 klanten van Vlaamse Energieleverancier tot voor kort samen hadden. Na het faillissement werd de levering automatisch overgedragen aan Fluvius, dat 60 dagen lang optreedt als noodleverancier. Daarna moeten klanten overstappen naar een andere energieleverancier in Vlaanderen.

'Fluvius moedigt voormalige VEL-klanten aan zo snel mogelijk een nieuw contract met een energieleverancier op de vrije markt af te sluiten. De tarieven van de commerciƫle leveranciers zijn in veruit de meeste gevallen goedkoper', klinkt het in het persbericht.

Recordprijzen

Vlaamse Energieleverancier werd dinsdag failliet verklaard. Het bedrijf ontstond in 2019 en zette zichzelf in de markt als een prijsbreker. Maandag had de CEO van Vlaamse Energieleverancier, Stijn Lenaerts, al aangekondigd dat het bedrijf de boeken zou neerleggen. De recordprijzen voor aardgas en elektriciteit lieten hem geen andere keuze.