'Euronav verpatsen aan de Vikings is geen goed idee', zei Alexander Saverys anderhalf jaar geleden. Nu vaart de Noor John Frederiksen alsnog weg met een aanzienlijk deel van de vloot van de olietankerrederij. Toch is Saverys tevreden. 'Ik weet dat mensen tot dit moment hebben gewacht om te investeren in Euronav.'