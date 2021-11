‘Als de gascentrales er staan, gaan ze door, natuurlijk’

Iedereen kijkt ernaar uit hoe Vlaams minister Zuhal Demir oordeelt over een nieuwe gascentrale in Vilvoorde, een cruciale schakel om de kernuitstap op te vangen. Engie Electrabel en burgemeester Hans Bonte rekenen op een ja. Actiegroep Tegengas wil er niet van weten.

Het stinkt aan de Zenne in de Jan Frans Willemsstraat in Vilvoorde, maar waar die stank vandaan komt, is moeilijk te zeggen. Er is zo veel industrie. Engie Electrabel, maar ook Van Moer Logistics, Caterpillar, Emmerechts, Pharma Belgium. Een crematorium zelfs. Niet allemaal Vilvoorde trouwens, dit is grensgebied met Zemst en Grimbergen, waar een bordje staat: ‘Doe mee voor minder CO₂’.

Maar hier, net buiten de bebouwde kom van Vilvoorde, komt stoom uit een van de twee oude koeltorens. Die staan al lang op site Verbrande Brug, waar een oude gascentrale op piekmomenten in de winter elektriciteit levert. ‘Maar wat je nu ziet, is stoom van koelwater’, zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). ‘Mensen vergissen zich daarin. De centrale werkt maar af en toe. Met CO₂, stikstof of ammoniak heeft die rook niets te maken.’

Om stikstof en ammoniak gaat het nochtans en er zijn berekeningen en herberekeningen genoeg. Dit zijn de laatste: een nieuwe gascentrale van 875 megawatt, waarvoor Engie Electrabel vorig weekend als winnaar uit de CRM-subsidieveiling kwam en waarvoor de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) twee dagen later positief advies gaf, zou jaarlijks minimaal 1,4 miljoen ton CO₂, 350 ton stikstofoxiden en 45 ton ammoniak uitstoten. ‘Ik ben geen milieuspecialist’, zegt Bonte. ‘Maar ik ben toch gerustgesteld door het feit dat Vlaanderen geen boerengat is. We volgen de Europese normen en in de GOVC zitten onder meer mensen van Natuur en Bos en van de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij gaven positief advies. Wat ik wel weet, is dat je in Vlaanderen vanuit populisme in elke gemeente steun kan vinden voor een verbod op fossiele brandstoffen. Maar dan moet je ook weten dat je een algemeen probleem voor de samenleving en voor een duurzame samenleving creëert.’

Op deze grijze dag in november maakt de site in Vilvoorde niet echt vrolijk en veel mensen wonen er niet. Natuurlijk krijgt wie hier rondloopt dat liedje van Kris De Bruyne in zijn oren. Alleen al het begin van ‘Vilvoorde City’: ‘Hier hangt de lucht vol weemoed, en de stank is om te snijden.’ Hij zong over de Far West, maar even verderop was het gehucht Verbrande Brug ooit een levendige arbeiderswijk, tot Les Cokeries de Brabant zich er bijna 100 jaar geleden vestigde. Nu herinnert alleen de naam van de Cokeriestraat nog aan dat verleden, het bedrijf sloot in 1974. ‘Maar industrie was hier altijd’, zegt een mevrouw, liever anoniem, met haar chihuahua Arno op de arm. ‘Toen ik hier kwam wonen in 1982, stonden die koeltorens van de elektriciteitscentrale er ook al. Gek genoeg gebeurde het weleens dat mijn stroom uitviel. Op piekmomenten, als er elders veel nodig was. Het leek alsof het hier zo snel boven ons hoofd werd doorgevoerd, dat onderweg mijn huis vergeten werd.’

Als mevrouw Demir dit project negatief beoordeelt, lijkt het me logisch dat ze een dag erna de regelgeving over klimaat aanpast. Hans Bonte Burgemeester Vilvoorde

Waar ze woont, verwacht je geen huis meer. Het is nét Zemst, aan het einde van een straatje dat doodloopt op een beek. Vlakbij ligt natuurgebied Dorent. Nog iets verder de pimpernelgraslanden van Zemst. Waardevol groen dat door Natuurpunt beheerd wordt en dat, voor tegenstanders van de nieuwe gascentrale die Engie Electrabel wil bouwen, mee in de discussie zit. ‘Hier zie je beesten die je in het centrum van Vilvoorde niet zal zien’, zegt de mevrouw. ‘Sperwers, buizerds, allerlei vogeltjes, een paar jaar geleden een vos. Is het hier ongezond? Daar heb ik niets van gemerkt. Omdat er veel zware industrie vertrok, denk ik dat het nu properder is.’

Lokale actiegroepen

We staan op een kilometer van die Verbrande Brug, in 1975 nog het decor van een film met in de hoofdrol Jan Decleir. De rauwheid van het arbeidersmilieu van toen is verdwenen, op het jaagpad langs de Zenne wandelen en fietsen mensen. Een bord van Ouders van Verongelukte Kinderen herdenkt de 12-jarige Merel die hier omkwam. Ike Teuling knijpt de remmen van haar plooifiets dicht. Ze kent de plek ondertussen goed. Ze is 38, Rotterdamse, werkt bij een internationale ngo op het gebied van klimaatverandering, maar sinds drie jaar woont ze in Brussel, is ze voltijds activiste en nu ook woordvoerster van Tegengas/Dégaze, de actiegroep die opgericht werd als verzet tegen geplande nieuwe gascentrales in Vlaanderen en Wallonië. ‘We werken telkens samen met lokale actiegroepen’, zegt ze. ‘Hier niet alleen met mensen van Vilvoorde. Sowieso ligt deze centrale op de rand en je komt niet in Vilvoorde wonen voor de rust en de gezonde lucht. Maar wel in Zemst en Grimbergen. Die mensen voeren mee strijd.’

Het kernpunt van Tegengas is simpel samen te vatten: het moet definitief gedaan zijn met fossiele brandstoffen. ‘En dus moet je geen nieuwe gascentrale bouwen die daarop draait’, zegt Teuling, die toen ze nog in Nederland woonde al actie voerde tegen de ontginning van schaliegas. ‘De subsidies via de CRM gelden voor 15 jaar, maar die gascentrales hebben een levensduur van 30 jaar. Zodra ze er staan, gaan ze door, natuurlijk. Die tijdelijkheid is niet in de wet vastgelegd. Zo’n centrale bouwen kost Engie ongeveer 500 miljoen euro. Van de overheid krijgt het bedrijf 1 miljard aan subsidies cadeau, dus als het deze in Vilvoorde en een in Les Awirs in Wallonië bouwt, heeft het die allebei cadeau gekregen. Het is totaal hypocriet.’

Voor een klimaatbeweging is het wat vreemd de N-VA als bondgenoot te hebben, want het is ook de partij die zich tegen meer windmolenparken verzet. Ike Teuling Woordvoerster Tegengas/Dégaze

Het is totaal hypocriet dat men bekommerd is om de klimaatopwarming, volgens Teuling, omdat het zowel indruist tegen het stikstofbeleid als tegen het beleid. ‘Het was goed getimed om het nieuws van dat positief advies te droppen op zondagavond, net voor 1 november, een vrije dag. Maar het weekend voor Glasgow toch even 1 miljard aan een zo vervuilende centrale geven, valt niet goed.’

Maar juist op het punt van die vervuiling maakt Bonte zich dus sterk dat een vergunning voor een nieuwe centrale, mee goedgekeurd door mensen uit de natuur- en milieusector, een vooruitgang is. ‘Als burgemeester moet je toezien of alles volgens de richtlijnen gebeurt, meer kun je niet doen. Wat ik weet is dat de centrale die er nu staat - en die stand-by moet blijven en die op piekmomenten draait - veel vervuilender is. En dat ze in het verleden, om ze draaiend te houden, af en toe moesten bijpompen met grote dieselmotoren. Als het uitgangspunt is dat je bijvoorbeeld op elektrische wagens wil inzetten, dan kan je wel overal laadpalen zetten. Maar uit die palen moet natuurlijk wel elektriciteit blijven komen. Als mevrouw Demir dit project negatief beoordeelt, lijkt het me logisch dat ze een dag nadien de regelgeving over klimaat aanpast. Want dan wil ze nog strenger zijn dan Europa en legt ze een nultolerantie voor de uitstoot op.’

Teuling glimlacht. ‘Voor een klimaatbeweging is het wat vreemd de N-VA als bondgenoot te hebben, want het is ook de partij die zich tegen meer windmolenparken verzet en andere vervuilende industrie subsidieert’, zegt ze. Waarom doet ze het toch? ‘Het heeft met die nucleaire exit te maken, maar tegelijk denk ik dat ieder mens, rechts of links, zich zorgen zou moeten maken over het klimaat. Ik hoop dat Demir oprecht inzit met het klimaat. Vilvoorde goedkeuren terwijl ze Tessenderlo en Dilsen-Stokkem tegenhoudt, is gek. Er is geen enkel verschil met die twee centrales.’

Volgens Tegengas zijn enkele aspecten onderbelicht. Zoals de lekkage van methaan. ‘Daar spreekt geen mens over, maar er zijn studies die zeggen dat gascentrales net zo slecht zijn als kolencentrales als 3 procent van dat gas weglekt bij bijvoorbeeld winning of transport’, zegt Teuling, die dan op haar belangrijkste punt komt: de energievraag. ‘De vraag of al die energie wel nodig is, hoor je bijna nooit. Volgens ons overschat de netbeheerder Elia dat.’

Is dat zo? Net daarom worden verhalen gepend met als titel: ‘Wanneer gaat het licht uit?’ Zeker als maar twee van de zeven kerncentrales overblijven, moet de energie van ergens komen. Daarvoor lijkt gas de enige uitkomst, ook voor minister van Energie Tinne Van der Straeten en haar partijvoorzitster Meyrem Almaci (Groen). Almaci zei in oktober nog aan De Tijd: ‘Ik deel de frustraties (van Tegengas, red.), maar als beleidspartij kan je geen risico nemen met de bevoorradingszekerheid of met het aankopen van dure of vuile energie uit het buitenland. (…) Ik wil wel afschakelen van fossiele energie, maar dat is nu niet mogelijk.’

De vraag of al die energie wel nodig is, hoor je bijna nooit. Volgens ons overschat Elia dat. Ike Teuling Woordvoerster Tegengas/Dégaze

‘Dat is het wel’, zegt Teuling. ‘De CREG (de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, red.) zegt dat er geen probleem is met de bevoorrading. Of hooguit een paar dagen per jaar. Als het heel koud is, veel regent en er weinig wind is. Zo goed als nooit dus. Elia gebruikt andere modellen om aan te tonen dat er wel een probleem is. Maar heeft de lockdown niet net aangetoond dat, als er toch eens een probleempje zou zijn, fabrieken te sluiten zijn? Waarom zou het chemiebedrijf Ineos niet eens éven de productie kunnen stilleggen? Natuurlijk kost dat geld. Maar die oplossing bestaat en daar hoeven ziekenhuizen of gewone huishoudens niet voor op te draaien. Helaas wordt dat argument altijd aangehaald als het over een afschakelplan gaat. Dat de huishoudens getroffen worden. Wel, dat moet echt niet.’

Het is nu wachten op de beslissing van ZDemir. Tegengas zal, in geval van positief advies, alle juridische middelen aanwenden om de strijd te blijven voeren. Ze laten zich bijstaan door advocatenkantoor Equal Partners, ook bekend van de Klimaatzaak. En Vilvoorde? Burgemeester Bonte: ‘Sinds mensenheugenis ligt die site daar en dat heeft vele redenen. Ik hoef niet zelf de grootste pleitbezorger te zijn van een nieuwe gascentrale om ze, binnen de geldende milieucriteria, perfect verdedigbaar te vinden. Elektriciteitszekerheid is van belang. Dat de centrale qua efficiëntie state of the art zou zijn, staat vast. Ze zou goed kunnen ingaan op de evolutie van duurzame energie en ze kan groener zijn. Waarom niet?’