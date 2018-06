Antwerpen in de running voor plasticfabriek

De Antwerpse haven maakt alsnog kans op een fabriek voor de recyclage van plastic. Met het Noors-Zwitserse project is mogelijk 65 miljoen euro gemoeid.

Het was in 2015 belangrijk nieuws: het Saoedische bedrijf ERS plande een miljardeninvestering in de haven van Antwerpen om plastic afval om te zetten in grondstoffen. Maar de Saoedi’s kregen hun project niet rond en de haven trok er vorig jaar de stekker uit.

Nu duikt een andere kandidaat op voor een vergelijkbaar project: Quantafuel. Die Noorse start-up combineert eigen technologie met apparatuur van andere ondernemingen om plastic via verhitting om te zetten in brandstof, hoofdzakelijk diesel, maar ook benzine en zware fuel. Een ton plastic levert zowat 900 kilo brandstof op. Het is een van de vele dergelijke innovaties die wereldwijd in de pijplijn zitten.

Gedreven door de snelgroeiende aandacht voor plastic afval in de wereld gaat het hard voor Quantafuel. Het bedrijf haalde onlangs 16 miljoen euro op bij de Noorse bank DNB en een reeks andere investeerders - de vraag was groter dan het aanbod - en mikt op een beursgang in Oslo. De onderneming sloot bovendien een strategische deal met de Zwitserse oliereus Vitol, die haar productie gaat vermarkten. Vitol is een van de grootste olietraders ter wereld.

Denemarken

Quantafuel is een eerste fabriek aan het bouwen in Denemarken en plant een tweede in Noorwegen. Beide zullen in de aanvangsfase 60 ton afval per dag aankunnen, wat op termijn moet verdubbelen. Als Denemarken naar behoren draait, activeren Quantafuel en Vitol een ander deel van hun deal: de bouw van een fabriek die minstens 300 ton plastic per dag kan verwerken.

Kjetil Bøhn, de CEO van Quantafuel, noemt de haven van Antwerpen de ‘ideale locatie’ voor die grotere vestiging. ‘Antwerpen is in Europa het hart van de logistieke stromen rond brandstof. Bovendien heeft Vitol er al installaties. We willen zo dicht mogelijk bij die installaties actief worden, zodat we weinig of geen transport- en opslagkosten hebben voor onze brandstof’, zegt Bøhn.

Tegelijk benadrukt hij dat de beslissing om te investeren in Antwerpen nog niet gevallen is en dat het nog een jaar kan duren voor het zover is. Bovendien zijn er kapers op de kust: Rotterdam of een andere plaats in de regio komt mogelijk ook in aanmerking. Quantafuel heeft nog geen studie opgestart en had nog geen contact met het havenbestuur of de overheden in ons land. De Noren focussen nu vooral op het uitbouwen van de Deense vestiging.

Diepe zakken

Toch heeft Bøhn voor de grotere fabriek al een idee van de kostprijs: zowat 75 miljoen dollar (64 miljoen euro), telkens voor de helft te betalen door Quantafuel en Vitol. Met Vitol, dat vorig jaar ruim 150 miljard euro omzet draaide, hebben de Noren alleszins een partner met diepe zakken.

Bøhn maakt zich sterk dat het economische plaatje klopt. Quantafuel moet het plastic slechts gedeeltelijk inkopen en het kan een premie vragen voor het eindproduct omdat dat minder vervuilend is. Een tekort aan plastic door het toenemende aantal campagnes tegen het goedje vreest hij niet. ‘Slechts een klein deel van de 25 à 30 miljoen ton plastic afval per jaar in Europa wordt nu gerecycleerd. De rest wordt gestort of verbrand voor energieproductie.’ Omzetten in diesel is veel energie-efficiënter dan verbranden, menen de Noren.

Opel

ERS zou zijn fabriek opgetrokken hebben op de Churchillsite in de Antwerpse haven, de terreinen van de vroegere Opel-vestiging. Die kwam vorige week nog in het nieuws met de beslissing van Umicore om zijn nieuwe batterijenfabriek niet daar, maar in Polen te bouwen. Of Quantafuel voor die site in aanmerking komt, is onzeker. Het Havenbedrijf Antwerpen wil eind augustus de kandidaturen voor het terrein binnen hebben. Die timing lijkt te krap voor een beslissing van de Noren.