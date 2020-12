Antwerpen wil miljarden mobiliseren voor klimaat

Het Antwerpse schepencollege heeft dinsdagavond zijn nieuwe klimaatplan goedgekeurd. De grootste stad van Vlaanderen engageert zich om tegen 2030 de CO₂-uitstoot met 50 tot 55 procent te reduceren tegenover 2005.

De coalitiepartners N-VA, sp.a en Open VLD rekenen op een investeringsgolf van overheden en private spelers die de komende tien jaar de klimaatinspanningen in een stroomversnelling brengt. Tegen 2030 is 2,6 miljard euro aan extra investeringen nodig om de Antwerpse klimaatdoelstellingen te halen.

Welk deel daarvan van private investeerders moet komen en welk deel van de overheden is nog niet uitgemaakt. Wel is duidelijk dat een grote inhaalslag nodig is om woningen, kantoren en grote gebouwen te renoveren. Voor de betere isolatie van woningen alleen al is behoefte aan 855 miljoen euro extra. Om andere gebouwen in Antwerpen energiezuinig te maken is nog eens 590 miljoen euro aan investeringen nodig, blijkt uit berekeningen die De Tijd kon inkijken.

Autoverkeer mag nog maar de helft in plaats van 82 procent van de verplaatsingen uitmaken. En er mogen alleen nog elektrische bussen in de stad rijden.

In 2030 moet een kwart van de Antwerpse woningen en gebouwen verwarmd worden met een warmtepomp. Het aantal zonnepanelen moet verzesvoudigen. Autoverkeer mag nog maar de helft in plaats van 82 procent van de verplaatsingen uitmaken. En er mogen alleen nog elektrische bussen in de stad rijden.

De sp.a steekt met het klimaatplan een belangrijke trofee op zak. Terwijl de N-VA in de Vlaamse regering huiverachtig staat tegenover de almaar strengere klimaatdoelstellingen vanuit Europa, heeft partijvoorzitter en burgemeester Bart De Wever er in Antwerpen mee ingestemd de ambities van de stad af te stemmen op de Europese Green Deal.

Met de opgesomde doelstellingen zou Antwerpen tegen 2030 aan 50 procent CO₂-reductie moeten komen, en zelfs 55 procent als de markt voor renovaties en hernieuwbare energie snel aantrekt. ‘We zijn geen doelstellingsfetisjisten’, zegt Antwerps schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a). ‘Het plan is haalbaar en bestaat uit duidelijke, robuuste oplossingen om er te geraken.’

‘We moeten meer systemisch werken op grotere schaal. De mensen die het geld en de goesting hadden om individueel aan het klimaat bij te dragen, hebben dat de voorbije jaren al gedaan. Als we nog grote slagen willen slaan, moeten we meer collectief redeneren, met meer gezamenlijke investeringskracht van overheden en bedrijven. Denk aan windenergie ontwikkelen in de haven, collectieve warmtenetten aanleggen en grote bedrijfsdaken benutten voor zonne-energie voor burgers.’