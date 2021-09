Antwerpse expert in energiebesparing haalt 10 miljoen op

Qpinch, het Antwerpse bedrijf met een beloftevolle technologie voor energiebesparing en CO2-reductie op chemische en industriële sites, haalt 5 miljoen op bij de Federale Participatiemaatschappij (FPIM) en 5 miljoen bij het investeringsfonds Capricorn.

Nauwelijks drie maanden geleden kreeg het bedrijf van de ondernemers Christian Heeren en Wouter Ducheyne een converteerbare lening van 4 miljoen van het Antwerps Havenbedrijf en bestaande aandeelhouders. Die kwam boven op een investering van 3 miljoen euro van Sabic Ventures. Dat is de petrochemiedivisie van het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco. Sabic is behalve aandeelhouder ook klant van Qpinch. Nu komt er nog eens 10 miljoen euro vers kapitaal bij, de helft van de FPIM en de andere van Capricorn.

Met de technologie van Qpinch kunnen grote industriële en (petro-)chemische sites energie besparen en de CO2-uitstoot reduceren door de restwarmte van hun installaties met een chemisch procedé met fosforzuur op te werken tot nieuwe proceswarmte van 150 tot 220 graden Celsius. Ducheyne, een burgerlijk ingenieur chemie die een carrière van 17 jaar bij BASF vaarwel zei, en Heeren, een jurist die bij de voedingsreus Cargill businessdeveloper was, kwamen op het idee in 2011 tijdens een fietstocht in Frankrijk.

Uitstootnormen

De technologie komt op een moment dat grote chemiebedrijven, waarvan de Antwerpse haven er tientallen telt, naarstig op zoek zijn naar oplossingen om te voldoen aan de steeds strengere uitstootnormen. Naast Sabic hebben ook andere bedrijven bestellingen lopen.

Een klant van het eerste uur is Borealis. In mei nam de Oostenrijkse chemiegroep de eerste commerciële installatie van Qpinch met succes in gebruik op haar Antwerpse site. Borealis noemde de technologie van de Antwerpenaren in een persbericht al 'revolutionair'. Het bedrijf realiseerde 5 miljoen omzet, onder meer door het Borealis-project maar ook door studies voor nieuwe klanten. Ook het Japanse chemiebedrijf Kuraray bestelde een installatie.

Het Oostenrijkse Borealis noemde de technologie van de Antwerpenaren in een persbericht al 'revolutionair'.

Een maand later hapte Boortmalt toe, de grootste moutproducent ter wereld. Die heeft in Antwerpen zijn grootste installatie staan. Om zijn emissies tegen 2030 met 42 procent terug te schroeven bestelde Boortmalt een voorstudie voor een Qpinch-installatie die tegen 2023 voor 3 megawatt energie moet besparen. De installatie levert ook een reductie op van 7.500 ton CO2 per jaar, het equivalent van 5.000 kleine auto's.