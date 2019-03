Antwerpse haven gaat CO2 opvangen en hergebruiken

Een groep van verschillende bedrijven waaronder afvalverwerker Indaver en energiegroep Engie starten in de Antwerpse haven een pilootproject. De bedoeling is om CO2 op te vangen en er duurzame methanol van te maken.

De haven van Antwerpen heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met verschillende industriële spelers voor een proefproject rond Carbon Capture en Utilisation (CCU). Afvalverwerker Indaver, energiegroep Engie, chemiebedrijf Helm-Proman, de Vlaamse Milieuholding (VMH) en opslagspecialist Oiltanking, gaan samenwerken om jaarlijks 4.000 tot 8.000 ton methanol te produceren met opgevangen CO2. Dat melden de verschillende partners vrijdag in een persbericht.

‘De CO2 wordt gecombineerd met waterstof die op basis van groene energie wordt opgewekt om zo duurzame methanol te maken.' Didier Van Osselaer projectverantwoordelijke Port of Antwerp

De technologie staat nog in haar kinderschoenen, maar wordt door velen gezien als een deel van de oplossing om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Als bedrijven er in slagen hun uitstoot op te vangen en te hergebruiken, vermijden ze dat er nog meer van het broeikasgas in de lucht belandt en de aarde opwarmt.

De CO2 zal worden opgevangen in de schoorsteen van industriële installaties en wordt daarna gezuiverd. Door er groene waterstof aan toe te voegen zal methanol geproduceerd worden, een stof waarvan in de Antwerpse haven jaarlijks 300.000 ton gebruikt wordt voor chemische processen en als additief in brandstof.

CO2-opvang

Het gaat om een primeur in ons land. ‘Het opvangen van de koolstofdioxide gebeurt via een nieuw proces, genaamd Carbon Capture and Utilisation (CCU), waarbij CO2-uitstoot deels wordt gerecupereerd’, zegt Didier Van Osselaer, verantwoordelijke voor het project bij Port of Antwerp. ‘De CO2 wordt gecombineerd met waterstof die op basis van groene energie wordt opgewekt met behulp van een nieuwe elektrolyse-installatie. Beide elementen vormen samen een perfecte basis voor het produceren van duurzame methanol.’

De proefinstallatie zal jaarlijks 4.000 tot 16.000 ton CO2-uitstoot uitsparen. Indaver gaat zich richten op de opvang van CO2, Engie neemt de elektrolyse voor haar rekening, Oiltanking brengt expertise in over de logistiek en opslag van methanol, die daarna door Helm-Proman zal worden afgenomen. De financiering zal voor een deel van de Vlaamse Milieuholding komen, al moeten de detail nog worden uitgewerkt. Tegen eind dit jaar moet de locatie voor het pilootproject worden vastgelegd en moet duidelijk worden welke omvang de investering zal hebben.