Antwerpse ontziltingsfabriek mikt op afvalwater Aquafin

De initiatiefnemers van de ontziltingsfabriek in de Antwerpse haven onderzoeken hoe ze afvalwater van Aquafin kunnen gebruiken als grondstof. Dankzij de fabriek kan de Antwerpse chemie 'miljarden liters' drinkwater besparen.

Op de site van het Duitse chemiebedrijf Covestro in de Antwerpse haven begint, als alles goed gaat, eind volgend jaar de bouw van een grote ontziltingsfabriek. Het Dockwater-project zal brak - half zout, half zoet - water uit de Antwerpse dokken omzetten in zuiver water zodat chemische bedrijven het kunnen gebruiken in hun industriële processen in plaats van drinkwater. Zo kunnen ze 'miljarden liters' drinkwater besparen.

Om een idee te geven: in 2019 verbruikte de Belgische chemie-, kunststoffen-, farma- en biotechindustrie 52,4 miljoen m3 (52,4 miljard liter) drinkwater. Als grondstof voor de productie van vaccins, geneesmiddelen, verf of cosmetica, als industrieel schoonmaakmiddel of om luchtemissies te zuiveren. Dankzij de nieuwe 'waterfabriek' - die eind 2024 klaar moet zijn - kan de sector zijn drinkwaterverbruik met meer dan 95 procent verminderen. Dat valt te horen bij eerste klant Covestro. Drinkbaar water zal dan nog alleen voor sanitaire doeleinden worden gebruikt.

De ontziltingsfabriek wordt gefinancierd door het Amerikaanse Avaio Capital en het Australische Macquarie Capital. Die twee investeringsmaatschappijen zijn gespecialiseerd in de bouw van duurzame infrastructuurprojecten wereldwijd. Ze hebben naast Covestro ook Ashland, Evonik, Indaver en Monument Chemical aangetrokken als waterafnemers van hun Antwerpse ontziltingsfabriek.

Zoet water

Deze week bereikte de Dockwater-joint venture een akkoord met de waterzuiveringsspecialist Aquafin om te onderzoeken hoe diens gezuiverd afvalwater - afkomstig van residentiële gebruikers - kan worden gebruikt in de ontziltingsinstallatie. 'Ons zoet gezuiverd afvalwater zou dan worden gemengd met hun brak dokwater', zegt Jan Goossens, de CEO van Aquafin. 'Zo vangt men de fluctuaties in de zoutwaterstromen uit het dok op, kan men stabieler werken en de processen in de ontziltingsmachines beter regelen en verlaagt men de kosten. Het zuiveren van brak of zout verontreinigd water is duurder dan het opwaarderen van ons afvalwater.'

Aquafin gaat nu onderzoeken hoe het zijn gezuiverd afvalwater vanuit zijn waterzuiveringsinstallatie in Antwerpen-Noord, ter hoogte van de Hooge Maey, via een pijplijn naar de Covestro-site kan transporteren.

Economisch is dit voor ons geen groot project. We gaan er niet rijk van worden. Jan Goossens Ceo Aquafin

'Economisch is dit voor ons geen groot project', zegt Goossens. 'We gaan er niet rijk van worden. We zullen minimaal 6 miljoen m3 gezuiverd afvalwater per jaar leveren. Dat is een fractie van de 800 miljoen m3 afvalwater die bij ons jaarlijks binnen- en buitengaat.' Goossens is wel blij dat het afvalwater niet gewoon in de rivieren wordt geloosd, maar wordt hergebruikt voor ecologisch en economisch zinvolle projecten.

'Dockwater is niet het enige initiatief. Met de Antwerpse drinkwatermaatschappij Water-link hebben we een pilootproject om van ons gezuiverd water proceswater te maken. We lopen daar voor op Dockwater. Met de drinkwaterintercommunale Farys doen we onderzoek om van ons gezuiverde afvalwater drinkwater te maken voor de aanvulling van de grondwaterlagen'.

Het principeakkoord met Dockwater past volgens Goossens in de Blue Deal-ambities van de Vlaamse regering om de waterschaarste tegen te gaan en in de Vlaamse initiatieven rond circulaire economie. Een volgende stap kan de omzetting zijn van gezuiverd afvalwater in drinkwater. Dat is volgens Goossens voorlopig nog altijd duurder dan het omzetten van grond- of oppervlaktewater in drinkwater.