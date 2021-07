Antwerpse scale-up helpt industriereuzen energie besparen

De Antwerpse energiescale-up Qpinch haalt 4 miljoen euro op, waarvan een miljoen bij de Haven van Antwerpen, een voorschot op een grotere geplande kapitaalronde van 15 tot 20 miljoen euro. Daarmee financiert het jonge bedrijf zijn internationale expansie die nu al op volle toeren draait, met voedings- en chemiereuzen als Sabic, Borealis, Kuraray en Boortmalt als klant.

Het gaat hard voor Qpinch. Vandaag krijgt het jonge bedrijf rond de ondernemers Christian Heeren (46) en Wouter Ducheyne (46) Thierry Breton, de Europese commissaris voor Interne Markt, over de vloer bij diens bezoek aan de Antwerpse Haven. Port of Antwerp-CEO Jacques Vandermeiren troont de commissaris maar wat graag mee naar de Antwerpse scale-up, die geldt als een schoolvoorbeeld van hoe de haven een magneet kan zijn voor Vlaamse technologie die een internationaal succes kan worden.

In het geval van Qpinch is dat beloftevolle technologie waarmee grote industriële en (petro-)chemische sites energie kunnen besparen en de CO2-uitstoot reduceren. Dat gebeurt door de restwarmte van hun installaties met een chemisch procedé met fosforzuur op te werken tot nieuwe proceswarmte van 150 tot 220 graden Celsius (zie inzet). Ducheyne, een burgerlijk ingenieur chemie die een carrière van 17 jaar bij BASF vaarwel zei, en Heeren, een jurist die bij de voedingsreus Cargill businessdeveloper was, kwamen op het idee in 2011 tijdens een fietstocht in Frankrijk.

Beloftevol

De technologie kan het energieverbruik van grote industriële bedrijven en dus ook de CO2-uitstoot met 10 procent en meer verlagen, stellen de ondernemers. Voor de hele Antwerpse chemiehub zou elk jaar ongeveer 500 megawatt aan energie bespaard kunnen worden, evenveel als de kleinste reactor van Doel opwekt. De technologie komt op een moment dat grote chemiebedrijven, waarvan de Antwerpse haven er tientallen telt, naarstig op zoek zijn naar oplossingen om te voldoen aan de steeds strengere uitstootnormen.

7.500 ton CO2-reductie Boortmalt, de grootste moutproducent ter wereld, heeft een Qpinch-installatie besteld die een CO2-reductie oplevert van 7.500 ton CO2 per jaar, het equivalent van 5.000 kleine auto's.

Het bedrijf kreeg al brede interesse uit de hele wereld. Een klant van het eerste uur is Borealis. Vorige maand nam de Oostenrijkse chemiegroep de eerste commerciële installatie van Qpinch met succes in gebruik op zijn Antwerpse site. Borealis noemt de technologie van de Antwerpenaren 'revolutionair'. Het bedrijf realiseerde 5 miljoen omzet onder meer door het Borealis-project maar ook door studies voor nieuwe klanten. Ook het Japanse chemiebedrijf Kuraray bestelde een installatie.

Boortmalt

Nu hapt de eerste grote vis uit de voedingsindustrie toe. Boortmalt is de grootste moutproducent ter wereld. Het heeft in Antwerpen zijn grootste installatie staan. Om zijn emissies tegen 2030 met 42 procent terug te schroeven, heeft Boortmalt een voorstudie voor een Qpinch-installatie besteld die tegen 2023 voor 3 megawatt aan energie moet besparen. Die levert tegelijk ook een reductie op van 7.500 ton CO2 per jaar, het equivalent van 5.000 kleine auto's.

Daarnaast zal het Japanse Chiyoda, een dochter van het Mitsubishi-concern, de technologie van Qpinch voortaan uitrollen bij zijn klanten. Chiyoda ontwikkelt en bouwt wereldwijd grote installaties voor de olie- en gassector en de (petro-)chemie.

Vorig jaar hadden Heeren en Ducheyne ook Sabic, de petrochemiepoot van de Saoedische oliereus Aramco, overtuigd om klant te worden. Het risicokapitaalfonds Sabic Ventures nam ook een belang van 3 miljoen euro in Qpinch. De meerderheid van de aandelen is in handen van de twee stichters. Ook de fintechpionier Jurgen Ingels, Achiel Ossaer (een voormalig topman van Johnson & Johnson) en Chris Lebeer (ex-CEO Banksys) zitten in het kapitaal. Het Antwerpse bedrijf haalde al 7,5 miljoen euro op.

Daar komt binnenkort dus 15 tot 20 miljoen euro vers kapitaal bovenop. De investering van 4 miljoen euro onder de vorm van converteerbare leningen, die vandaag wordt bekendgemaakt, is daarvan de voorbode. 3 miljoen komt van de bestaande aandeelhouders, 1 miljoen euro uit het Transitiefonds van de Haven van Antwerpen.