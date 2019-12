Aramco, de grootste én artificieelste beursintroductie ooit

De Saoedische kroonprins moet en zal zijn 2.000 miljard dollar marktwaarde voor Aramco krijgen, bevestigt het sterke beursdebuut van de oliegigant gisteren. De vraag is hoeveel ervan overblijft zodra de doping wegvalt.

Prins Abdulaziz, de Saoedische minister van Energie en een halfbroer van kroonprins Mohammed bin Salman, klonk woensdag triomfantelijk. ‘Het is een mooie dag voor Saoedi-Arabië, zijn leiderschap en zijn bevolking.’ Een dag van ‘afrekeningen’ ook, voegde hij er ietwat rancuneus aan toe.

Tijdens een vergadering van het OPEC-oliekartel vorige week had hij de criticasters van Aramco’s beursintroductie nog stevig de mantel uitgeveegd, inclusief de media. ‘We zijn neergeknuppeld door de media. Ik denk dat ze daar spijt van zullen krijgen. Aramco zal boven 2.000 miljard dollar stijgen’, verzekerde de minister.

Vision 2030

Die 2.000 miljard dollar beurswaarde is een obsessie van de kroonprins, die zijn reputatie verbonden heeft aan een succesvolle beursgang van het nationale oliebedrijf. De operatie vormt het ankerpunt van zijn ‘Vision 2030’-plan, dat Saoedi-Arabië minder afhankelijk van olie moet maken door te investeren in andere domeinen. Met dat plan uit 2016 positioneerde de ambitieuze kroonprins zich als de facto machthebber van het land.

De magische grens van 2.000 miljard dollar zou donderdag al wel eens gesloopt kunnen worden. Bij zijn debuut op de Saoedische Tadawul-beurs gisteren steeg het aandeel Aramco met de maximaal toegestane 10 procent. De totale beurswaarde van het bedrijf klom daarmee naar 1.880 miljard dollar. Een goede 6 procent koerswinst vandaag volstaat om de droom van de kroonprins waar te maken.

Luchtaanval

Dat is straf, en ook weer niet. Straf omdat internationale beleggers hun neus ophaalden voor Aramco in de aanloop naar de beursgang. De 2.000 miljard dollar die bin Salman voor zijn kroonjuweel wilde, was te duur volgens de institutionele beleggers wier interesse wereldwijd gepolst werd. Zij kleefden een prijs van 1.200 tot 1.500 miljard dollar op Aramco. Voor die korting verwezen ze naar het hogere dividendrendement dat andere grote oliebedrijven bieden en naar de risico’s die Aramco meezeult, zoals de luchtaanval op zijn installaties in september onderstreepte.

Aan de andere kant verrast het geslaagde debuut niet, en wel omdat de Saoedi’s alles in het werk gesteld hebben om Aramco richting 2.000 miljard dollar te stuwen. Nadat ze de begeleidende banken een bolwassing had gegeven toen die de tegenvallende beleggersinteresse opbiechtten, zette de overheid alles in op de lokale markt.

Record

Een gigantische marketingcampagne maakte de Saoedische bevolking warm voor een Aramco-belegging, mét goedkope leningen voor de aankoop van het aandeel en de belofte van een bonusaandeel. Rijke families en staatsfondsen werden aangepord in te tekenen op de aandelenuitgifte, die afklokte op 25,6 miljard dollar. Dat is een fractie meer dan de 25 miljard dollar die de Chinese e-commercereus Alibaba in 2014 ophaalde, een record dat bin Salman op zijn palmares kan schrijven.

Omdat de uitgifte uiteindelijk bijna vijfmaal overingetekend werd, is een koerswinst op de eerste dag niet onlogisch. Kopers die niet aan hun trekken kwamen, sloegen alsnog hun slag. Saoedische staatsfondsen en rijken is dan weer gevraagd munitie droog te houden voor de eerste handelsdagen van Aramco en zo de koers te ondersteunen.

Gijzeling

Een betrokken bankier vergelijkt het met de honderden zakenmensen en prinsen die bin Salman in 2017 liet opsluiten in het Ritz-Carlton-hotel in Riaad in het kader van een anticorruptiecampagne. ‘Dit is een nieuwe Ritz, met andere middelen’, zei hij aan de zakenkrant Financial Times. Lees: de kroonprins gijzelt de elite, die Aramco steunt om op een goed blaadje te blijven.

Het resultaat is een erg lokaal gebeuren, met liefst 77 procent van de uitgifte die door binnenlandse beleggers werd opgenomen. ‘We hebben het voor onze familie en vrienden gehouden’, reageerde de minister van Energie. Dat betekent ook bevriende buren zoals Abu Dhabi, dat zijn investering opgetrokken zou hebben tot zowat 5 miljard dollar.

De aandelenkoers mag voorts nog steun verwachten van grote indexleveranciers als MSCI, dat Aramco snel wil opnemen in de invloedrijke indices die institutionele beleggers schaduwen. Op die manier kan nog eens 3 tot 5 miljard dollar naar het aandeel vloeien.

De Saoedische overheid spiegelt daarnaast niet enkel een stevig dividend voor om de beursintroductie te stutten - minstens 75 miljard dollar in 2020 en de volgende jaren - maar lijkt ook de ‘OPEC+’-alliantie in dienst te stellen van Aramco. De alliantie, bestaande uit de OPEC plus Rusland, besliste eind vorige week de olieproductie verder te beperken met 500.000 vaten per dag. Saoedi-Arabië doet er daar zelf nog eens 400.000 vaten bovenop.

De aanbodbeperking moet de olieprijs - en de Aramco-koers - ondersteunen, al riskeert dat effect van korte duur te zijn. Des te meer omdat de productiebeperking in grote mate op Aramco’s schouders valt en zo diens omzet dreigt aan te vreten.

Test

Het roept de vraag op hoe duurzaam de recordwaardering van Aramco is. Een belangrijke test volgt binnen zes maanden. Zo lang moeten Saoedische particulieren hun aandelen bijhouden om één bonusaandeel per tien aandelen te krijgen. Na die deadline dreigt serieuze verkoopdruk.

Die komt er mogelijk eerder al. Meerdere westerse hedgefondsen hebben aanzienlijke aandelenpakketten in Aramco gevraagd - en gekregen - in de overtuiging dat de koers dankzij alle steunmaatregelen zal stijgen. De verwachting is dat sommige van die fondsen meteen zullen verkopen zodra de grens van 2.000 miljard dollar in zicht komt.