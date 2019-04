'Aramco meest winstgevende bedrijf ter wereld'

Volgens Fitch boekte het bedrijf in 2018 een bedrijfswinst van 224 miljard dollar. Dat is gevoelig meer dan reuzen als Apple of Exxon Mobil.

Het is voor het eerst sinds de nationalisering in de late jaren 70 dat er officiële cijfers over Saudi Aramco naar buiten komen. Het concern wil geld ophalen om een meerderheidsbelang te nemen in de petrochemische groep Sabic.