Arcelor bouwt eerste Vlaamse windmolens zonder subsidies

Het staalbedrijf ArcelorMittal gaat op zijn Gentse site de drie grootste Belgische windmolens op land bouwen. Die zijn efficiënt genoeg om het zonder subsidies te doen.

De windparkontwikkelaar Storm pakt op de Gentse site van ArcelorMittal uit met drie van de grootste landwindmolens die op dit moment technisch haalbaar zijn. De tippen van de wieken zullen tot 230 meter hoogte reiken, ruim twee keer de hoogte van het Atomium. De turbines moeten volgend voorjaar operationeel zijn.

De essentie Storm installeert op de site van ArcelorMittal in Gent drie windturbines van elk 6 megawatt.

Het is het eerste Vlaamse windproject waarvoor geen subsidies nodig zijn.

Windenergie op land is vandaag de goedkoopste energievorm volgens het Internationaal Energie Agentschap.

Met hun rotordiameter van 162 meter omschrijven de molens een cirkel van 18.000 m², drie keer meer dan een doorsnee windmolen van negen jaar geleden. ‘Dat betekent dat ook hun productie drie keer hoger ligt, terwijl de kostprijs niet met eenzelfde factor is toegenomen. Hoe groter de molen, hoe goedkoper de elektriciteit’, vat CEO Jan Caerts van Storm de logica achter de megaturbines samen.

De drie molens hebben elk een capaciteit van 6 megawatt en kunnen per jaar zoveel stroom leveren als het verbruik van 13.000 gezinnen. Arcelor zal die stroom opkopen tegen een vaste prijs, zonder dat er nog subsidies aan te pas komen. Dat is een primeur voor ons land, die ook symbolisch belangrijk is voor Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Zij kan verkondigen dat de omslag naar ‘subsidievrije’ windenergie in Vlaanderen er onder haar bewind gekomen is.

Logische evolutie

Op zich is dat een logische evolutie, omdat de subsidiëring van windenergie al jaren in dalende lijn gaat. Tien jaar geleden stak de Vlaamse regering voor windmolens op land (hun tegenhangers op zee zijn een federale materie) nog 90 euro toe per geproduceerde megawattuur (MWh), in de vorm van groenestroomcertificaten. Sindsdien daalde het steunniveau geleidelijk, tot een goede 9 euro dit jaar.

Voorlopig kunnen enkel de grootste windturbines zonder subsidies. Jan Caerts CEO Storm

‘Voorlopig kunnen alleen de grootste windturbines zonder subsidies. Dat neemt niet weg dat windenergie, met of zonder subsidie, wereldwijd de allergoedkoopste manier geworden is om elektriciteit te produceren’, zegt Caerts. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zijn nieuwe windparken op land nu in staat om over hun hele levensduur energie te produceren tegen een gemiddelde kostprijs van 50 dollar per MWh, iets beter dan grote zonneparken (56 dollar). Voor kern- en gascentrales loopt de prijs op tot rond 70 dollar en voor offshore windenergie tot 88 dollar.

Residentiële zonnepanelen zijn volgens het IEA de duurste hernieuwbare energiebron met een kostprijs van 126 dollar per MWh. Van de 30 miljard euro die Vlaanderen in de loop der jaren voor hernieuwbare energie heeft uitgetrokken ging zowat de helft naar zonnepanelen en een derde naar windenergie op zee (via een bijdrage aan het federale budget). Het restant werd verdeeld onder andere projecten zoals onshore windparken en biomassacentrales.

Windplan

De Vlaamse regering zet met haar Windplan in op een bijna-verdubbeling van de Vlaamse windcapaciteit op land, tot 2,5 gigawatt in 2030. Om die doelstelling te halen zijn projecten zoals dat van ArcelorMittal en Storm meer dan welkom, want de voorbije jaren groeide het aantal nieuwe molens slechts mondjesmaat. De vervanging van oude, kleine molens door grotere exemplaren is volgens Demir een van de manieren om vooruitgang te boeken.

300 megastroomverbruiker ArcelorMittal Gent is met een vermogen van bijna 300 MW een van de grootste stroomverbruikers van ons land.