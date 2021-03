Aspiravi en Unilin houden 100 miljoen klaar voor derde energiecentrale op afvalhout

De groenestroomproducent Aspiravi en het laminaatbedrijf Unilin willen in Vielsalm een derde energiecentrale bouwen die draait op afvalhout. Het gaat om een investering van ruim 100 miljoen euro.

Naast de fabriek in Vielsalm waar Unilin MDF-platen produceert, wil het bedrijf samen met de groenestroomproducent Aspiravi een derde energiecentrale bouwen. Een milieu-impactstudie is al opgestart, met het doel een vergunning te krijgen. De centrale, die niet-recycleerbaar hout gaat verbranden, kost 100 tot 110 miljoen euro.

De verbrandingsoven moet een vermogen van 100 megawatt (MW) ontwikkelen, goed voor ongeveer 22,5 MW aan groenestroomcapaciteit en 15 MW aan groene warmte. De elektriciteit moet vooral dienen om de fabriek van Unilin te bevoorraden, de overschotten worden via het net verkocht. De stoom zal via een warmtenet Unilin bevoorraden, maar kan ook dienen voor de omliggende bedrijven en gebouwen in Vielsalm. Als het project een vergunning krijgt, kan de bouw in het voorjaar van 2022 beginnen, zodat de centrale in 2024 operationeel is.

De markt voor houtafvalverbranding zit de jongste jaren enorm in de lift.

Voor Aspiravi en Unilin is het al het derde soortgelijke project. In 2010 namen ze samen al de A&S-houtcentrale in gebruik op de Unilin-site in Oostrozebeke, goed voor een elektriciteitsproductie die overeenkomt met het jaarverbruik van 55.000 gezinnen. Op de site in Wielsbeke namen ze vorig jaar een tweede houtcentrale A&U in gebruik, na een gezamenlijke investering van 100 miljoen euro.

Sterke groei

De centrale in Vielsalm zal draaien op niet-bruikbaar afval en houtstof die overblijven bij de lokale productie van MDF-platen. Daarnaast zal houtafval aangevoerd worden van bedrijven en containerparken uit de omgeving, mogelijk ook van over de grens met Duitsland, Nederland en Frankrijk.