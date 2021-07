BASF stapt in grootste windpark ter wereld om Antwerpen te bevoorraden

Het chemiebedrijf BASF koopt de helft van het windmolenpark Hollandse Kust Zuid. De windturbines voor de Nederlandse kust moeten onder meer de fabriek in Antwerpen van groene stroom voorzien.

Met een miljardendeal hijst de chemiereus BASF zich aan boord van wat minstens voor even het grootste windmolenpark op zee ter wereld wordt. Het Duitse bedrijf kondigde vrijdag aan een belang van 49,5 procent over te kopen in Hollandse Kust Zuid, een windmolenpark van 1,5 gigawatt voor de Nederlandse kust. De verkoper, het Zweedse energiebedrijf Vattenfall, behoudt een meerderheidsbelang.

BASF betaalt 300 miljoen euro voor de participatie én het engageert zich om financieel tussen te komen in de bouw van het windpark. De totale participatie voor het chemiebedrijf bedraagt 1,6 miljard euro. De bedoeling is volgende maand te beginnen met de bouw van de 140 windturbines die tegen 2023 volledig operationeel zouden zijn.

Samen met de rechtstreekse investering heeft BASF een contract gesloten om de helft van de groene stroom af te nemen die het windpark opwekt. Zo wil de chemiereus de bevoorrading verzekeren voor verschillende productiesites in Europa, in de eerste plaats de fabriek in Antwerpen, na de hoofdzetel in Ludwigshafen de tweede grootste site ter wereld van het concern.

Dit windpark is een belangrijke bouwsteen in de bevoorrading van onze Antwerpse site en andere Europese sites met hernieuwbare elektriciteit. Martin Brudermüller CEO BASF

‘Dit windpark is een belangrijke bouwsteen in de bevoorrading van onze Antwerpse site en andere Europese sites met hernieuwbare elektriciteit’, zegt CEO Martin Brudermüller in een persbericht. ‘Het is de eerste grote investering van BASF in faciliteiten voor hernieuwbare energie. Met deze investering verzekeren we BASF van aanzienlijke volumes elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat is essentieel voor onze transformatie naar klimaatneutraliteit.’

Groene ambities

Dat een groot industrieel bedrijf investeert in de eigen energieproductie is geen toeval. Met de klimaatverandering staat de industrie voor de uitdaging fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energie, maar dan moet het wel de bevoorrading kunnen garanderen.

BASF kijkt of het in Antwerpen binnen tien jaar de fossiele krakers kan vervangen door elektrische ovens. ‘Dat heeft alleen zin als de enorme hoeveelheid elektriciteit die we daarvoor gebruiken groen is’, zegt Fanny Hendrickx, woordvoerder van BASF Antwerpen. ‘Op de markt is daar vandaag te weinig hernieuwbare energie voor beschikbaar. We zijn heel blij dat we nu onze verantwoordelijkheid kunnen nemen door te investeren in meer hernieuwbare energieproductie.’

BASF overwoog eerder samen met het energiebedrijf Engie in Antwerpen een grote gasgestookte elektriciteitscentrale te bouwen. Maar het chemiebedrijf maakte begin dit jaar een kruis over die plannen omdat ze niet strookten met de groene ambities. De Duitse groep streeft tegen 2030 naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent en naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

1 miljoen ton CO2

BASF Antwerpen behoort tot de grootste elektriciteitsverbruikers van het land. Met een verbruik van 1,6 terawattuur (TWh) was de site vorig jaar goed voor 2 procent van alle elektriciteit die gezinnen en bedrijven in België verbruikten. De stroom die het windpark Hollandse Kust Zuid zal opwekken (6,3 TWh per jaar) laat toe het volledige elektriciteitsverbruik van de Antwerpse BASF-site vanaf 2023 te verduurzamen.