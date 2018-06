BP gokt op elektrisch met overname laadpalenbedrijf

Het Britse energiebedrijf neemt Chargemaster over, de uitbater van het grootste laadpalennetwerk in het Verenigd Koninkrijk.

'British Petroleum'. De energiereus BP liet die naam al even geleden achter zich. BP neemt nu een nieuwe stap om te diversifiëren naar andere energiebronnen.

Het maakte donderdag bekend Chargemaster over te nemen. Dat bedrijf is een leverancier van oplaadtechnologie, voor particulieren en bedrijven. Met het Polar-netwerk heeft het ook zijn eigen netwerk van oplaadpunten, dat gebruikt wordt door 40.000 klanten. In het hele VK zijn er 6.500 Chargemaster-punten.

Snel opladen

Met de overname van Chargemaster wil BP inzetten op de opmars van elektrische wagens. Volgens interne berekeningen van BP zullen tegen 2040 12 miljoen elektrische wagens op de Britse wegen rondrijden. BP ziet zijn 1.200 tankstations als de ideale plek om laadpalen neer te planten.

12 miljoen Elektrische wagens In het Verenigd Koninkrijk zullen er in 2040 12 miljoen elektrische wagens op de weg zijn.

Onder de naam 'BP Chargemaster' komen daar in het komende jaar laadpalen die e-wagens in tien minuten een reikwijdte van 160 kilometer moeten opleveren. 'We geloven dat snel en gemakkelijk opladen cruciaal is om de verspreiding van elektrische wagens te ondersteunen', stelt Tufan Erginbilgic, CEO van de bevoegde Downstream-afdeling.