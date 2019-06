BTK diende aanvraag in voor gascentrale in Vilvoorde

De netbeheerder Elia kreeg één aanvraag binnen voor de aansluiting van een gascentrale in Vilvoorde. Die komt van BTK, de investeringsgroep die met Qatarees geld vier centrales wil bouwen in ons land.

'We hebben één aanvraag binnen voor een aansluiting op het net van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde', zei topman Chris Peeters van Elia woensdagochtend in de marge van de aangekondigde kapitaalverhoging waarmee de Belgische netbeheerder 434 miljoen euro wil ophalen. 'We gaan dat dossier bekijken en we hopen het over enkele weken te kunnen afronden'.

Peeters liet de naam BTK niet expliciet vallen, maar uit de context was duidelijk dat het om de door Qatar gesteunde investeerder BTK ging. Peeters liet duidelijk blijken dat 'wie eerst aanvraagt ook prioriteit krijgt'. Een ander bedrijf kan dus nog wel een aanvraag indienen voor een gascentrale in Vilvoorde, maar dan bestaat de kans dat er een verzwaring van het stroomnet nodig is en dat is een proces dat jaren kan duren. Dat kan de timing van het project in gevaar brengen.

We hebben één aanvraag binnen om een nieuwe gascentrale in Vilvoorde op het net aan te sluiten. Chris Peeters Elia-topman

Op de vraag of in Vilvoorde plaats is voor verschillende centrales, wou Peeters niet antwoorden. 'Komt er een tweede aanvraag, dan gaan we die ook bekijken, maar dat wordt dan wel een andere studie'.

Engie Electrabel

Het is een publiek geheim dat Engie Electrabel ook plannen heeft in Vilvoorde. Daar staat nu een oude gascentrale die eigendom is van een Bulgaars bedrijf. Engie was vroeger eigenaar van de centrale en koestert nu plannen om er een nieuwe gascentrale van 800 megawatt te bouwen. Electrabel verkocht de centrale tien jaar geleden, maar behield wel de helft van de grond, ongeveer 13 hectare. Volgens Elia kwam er tot nu toe geen tweede aanvraag binnen.

Specialisten twijfelen of er in Vilvoorde plaats is voor twee projecten naast elkaar.