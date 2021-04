Baggeraar DEME kan 'zeestofzuiger' redden

De robot waarmee baggeraar DEME metaalrijke knollen opraapt op de bodem van de Stille Oceaan is bevrijd. Hij was eerder deze week vastgelopen op 4.500 meter diepte.

Om die grondstoffen te oogsten zet GSR zijn 'knollenplukker' in, de Patania I: een prototype diepzeerobot die de metaalrijke stenen als een soort zeestofzuiger van de bodem ophaalt. Dat gebeurt op 4.500 meter diepte in de Clarion Clipperton-zone in de Stille Oceaan tussen Mexico en Hawaï. Een gebied zo groot als de VS dat door de Internationale Zeebodemautoriteit werd goedgekeurd voor zeebodemontginning.