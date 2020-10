Balcaen en Thiers cashen fors dankzij zonneparken

De West-Vlaamse ontwikkelaar van zonneparken Origis keert zijn hoofdaandeelhouders Paul Thiers en Filip Balcaen niet minder dan 64 miljoen dollar (54 miljoen euro) uit. De twee ondernemers behouden de meerderheid van de aandelen in het bedrijf.

Origis is van oorsprong West-Vlaams, maar is in meerdere Europese landen en vooral in de VS actief. Achter het bedrijf zitten Paul Thiers, de ex-CEO van Unilin, en Filip Balcaen, de ex-eigenaar van de tapijtgroep Balta en van de vinylreus IVC. Ze bezaten tot nu toe elk 36,5 procent van de aandelen van de groep. De rest zit bij CEO Guy Vanderhaegen.

Uit de bijlagen van het Belgisch Staatsblad blijkt dat het bedrijf hen 64 miljoen dollar (zo'n 54 miljoen euro) uitkeert. Dat vloeit naar de vennootschappen Pentacon en Baltisse, die respectievelijk in handen zijn van Thiers en Balcaen. De uitkering verloopt via de overname door Origis van een klein deel van de aandelen van het duo. Thiers en Balcaen blijven na de transactie samen de meerderheid in handen houden.

Italiaanse deal

De operatie volgt op de verkoop door Origis van zijn activiteiten in Italië en Slovakije eind vorig jaar. Het investeringsfonds ForVEI II kocht de betrokken zonneparken - 34 in Italië en 1 in Slovakije - naar verluidt voor een ondernemingswaarde van ongeveer 130 miljoen euro. Die parken zijn goed voor een capaciteit van 41 megawatt.

Origis is vooral in de VS fors aanwezig. Via zijn Amerikaanse dochter groeide de West-Vlaamse ontwikkelaar van zonneparken de voorbije jaren uit tot een topvijfspeler in de Verenigde Staten. Hij heeft er parken in meerdere staten, waaronder eentje in Florida, dat groene stroom levert aan het pretpark Disney World. De financiële reus Global Atlantic, een voormalige dochter van Goldman Sachs, bezit sinds eind 2018 een minderheidsbelang in Origis USA, de Amerikaanse dochter van Origis.

Pentahold

Origis is niet het enige project waarin Thiers en Balcaen samen actief zijn. Ze zitten - met onder meer Philippe Vlerick - in het kapitaal van de investeringsmaatschappij Pentahold. Die is onder meer aandeelhouder van de keten van tuincentra Oh! Green, van de producent van optische sorteermachines Optimum Sorting en van het chemiebedrijf Devan Chemicals.