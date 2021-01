Balcaen en Thiers cashen fors op verkoop zonneparken

Ondernemer-investeerder Filip Balcaen stapte in 2016 in Origis.

De financiële reus Global Atlantic neemt de Amerikaanse poot van de West-Vlaamse ontwikkelaar van zonneparken Origis over. De hoofdaandeelhouders Filip Balcaen (ex-Balta) en Paul Thiers (ex-Unilin) cashen fors bij de exit uit het kroonjuweel van de groep.

Origis is van oorsprong West-Vlaams, maar is vooral in de Verenigde Staten actief. Achter het bedrijf zitten Paul Thiers, de ex-CEO van Unilin, en Filip Balcaen, de ex-eigenaar van de tapijtgroep Balta en van de vinylreus IVC. Ze bezaten tot nu toe elk 36,5 procent van de aandelen van de groep. De rest zit bij CEO Guy Vanderhaegen.

Daar komt verandering in. Global Atlantic, dat sinds eind 2018 een minderheidsbelang bezat in de Amerikaanse Origis-dochter, neemt het bedrijf samen met het management over en financiert de managementbuy-out. CEO Vanderhaegen en het management herinvesteren in de nieuwe constructie boven het bedrijf. De exacte verhoudingen binnen de nieuwe structuur zijn niet bekend.

Welk bedrag met de deal gemoeid is, is niet bekend. ‘Dit is een mooie deal voor Baltisse en voor ons’, reageert investeringsmanager Paul Junior Thiers, de zoon van Paul Thiers. ‘Met Global Atlantic kan Origis in de VS doorgroeien naar de absolute top.’

Origis levert onder meer groene stroom aan het pretpark Disney World, Walmart en binnenkort ook Google.

Dankzij de deal passeren Balcaen en Thiers voor de tweede keer in korte tijd aan de kassa. In oktober keerde de ontwikkelaar van zonneparken hen al 64 miljoen dollar (zo'n 54 miljoen euro) uit. Dat gebeurde via de overname door Origis van een klein deel van de aandelen van het duo. Thiers en Balcaen bleven na de transactie samen de meerderheid in handen houden.

Origis, dat de jongste jaren het grootste deel van zijn Europese parken verkocht, is vooral in de VS fors aanwezig. Via zijn Amerikaanse dochter groeide de West-Vlaamse ontwikkelaar van zonneparken de voorbije jaren uit tot een topvijfspeler in de Verenigde Staten. Hij heeft er parken in meerdere staten en levert onder meer groene stroom aan het pretpark Disney World, Walmart en binnenkort ook Google.

De Amerikaanse Origis-zonneparken hebben een totale capaciteit van 1 gigawatt (GW) en er zit nog voor 3 GW aan projecten in de pijplijn voor de komende jaren. Ter vergelijking: het grootste zonnepark in ons land staat in Lommel, telt 300.000 zonnepanelen op een oppervlakte van 93 hectare (200 voetbalvelden) en is 100 MW groot. 1 GW is tien keer zo veel.

De tapijtenconnectie

De oorsprong van Origis gaat terug tot 2008. Het werd toen opgericht door het duo Guy Vanderhaegen-Dries Bossuyt (respectievelijk ex-financieel directeur en ex-CEO van de tapijtgroep Associated Weavers) en Paul Thiers (ex-CEO Unilin). Bossuyt stapte enkele jaren later uit het bedrijf. Vanderhaegen werd CEO, terwijl Paul Thiers het bedrijf financieel verder steunde.

In 2016 stapte Balcaen in het kapitaal. Balcaen, die fortuin maakte met de verkoop van de tapijtgroep Balta en de vinylreus IVC, investeerde toen 100 miljoen dollar in Origis.

Origis is niet het enige project waarin Thiers en Balcaen samen actief zijn. Ze zitten - met onder meer Philippe Vlerick - in het kapitaal van de investeringsmaatschappij Pentahold. Die is onder meer aandeelhouder van de keten van tuincentra Oh! Green, van de producent van optische sorteermachines Optimum Sorting en van het chemiebedrijf Devan Chemicals.