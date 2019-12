Balens bedrijf The Sniffers weer in Amerikaanse handen

De vestiging van The Sniffers in Balen.

Het inspectiebedrijf belandt bij het Nederlandse Intero Integrity Services dat eigendom is van de Amerikaanse private-equitygroep First Reserve.

The Sniffers, het bedrijf uit het Kempense Balen dat zich toelegt op emissiemonitoring en pijpleidinginspectie, verandert opnieuw van eigenaar. De onderneming werd in 1991 opgericht door Rudy Van Baelen. Ruim tien jaar geleden stapte het investeringsfonds Creafund in het kapitaal, om in 2011 plaats te maken voor het Amerikaanse Carlyle.

Begin vorig jaar hield Carlyle het voor bekeken en kwam het Nederlandse WTS Energy aan boord. Nu volgt de overname door Intero Integrity Services, een leverancier van inspectiediensten en industriële toepassingen voor de olie-, gas- en petrochemische industrie.

Energiesector

Intero is eveneens Nederlands, maar werd in 2017 eigendom van de Amerikaanse private-equitygroep First Reserve. Die is gespecialiseerd in de energiesector. Intero heeft 350 mensen in dienst en heeft buiten de hoofdzetel in Nederland wereldwijd 16 kantoren.

The Sniffers is een stuk kleiner en telt volgens het persbericht over de transactie 90 technische experts. Volgens de laatste jaarrekening (2018) van de vennootschap is die goed voor ruim 8 miljoen euro omzet en 0,7 miljoen euro nettowinst. Er is echter een overgedragen verlies van bijna 3 miljoen euro.

Vorig jaar was er een schuldherschikking, met de omzetting van schulden in kapitaal. Er was, bij het nazicht van de jaarcijfers, ook een verklaring van revisor BDO met voorbehoud wegens onvoldoende informatie over een betwiste handelsvordering van 2,1 miljoen euro. Het is echter niet helemaal zeker of die jaarrekening alle activiteiten omvat omdat ze het heeft over slechts 48 werknemers eind vorig jaar. Bij The Sniffers was vrijdagmiddag niemand bereikbaar.

Opslagtanks

De onderneming biedt haar klanten een breed gamma aan diensten om emissies te beperken door onder andere emissiemetingen op opslagtanks. Daarnaast biedt ze ook energiebesparende programma's aan om affakkeling- en stoomverliezen te beperken en beschikt ze over verschillende diensten om de integriteit van het ondergronds pijpleidingnetwerk klanten te monitoren.