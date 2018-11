Bang uitkijken naar Doel 2

Nu Doel 1 langer buiten strijd is, lijkt de kans weer toe te nemen dat het licht deze winter uitgaat. Veel zal afhangen van Doel 2 dat onderworpen wordt aan bijkomende inspecties.

Het blijft sukkelen met de kerncentrales in ons land die tot nader order cruciaal blijven voor de levering van elektriciteit. Dinsdagavond meldde uitbater Engie Electrabel dat de centrale Doel 1, die stilligt nadat er in april een lek werd vastgesteld in het koelwatercircuit, langer buiten strijd zal zijn. Het gaat om alle duidelijkheid niet om het primaire circuit, maar om het noodcircuit dat bij problemen de centrale moet afkoelen.

De werken aan Doel 1 toonden aan dat het nodig is een groter deel van de leidingen te herstellen. Het gaat om een bijzonder complexe operatie, waardoor Doel 1 anderhalve maand langer zal stilliggen. De verwachte heropstartdatum is nu eind januari in plaats van 11 december.

Tihange 3

Daar staat wel tegenover dat Engie Electrabel Tihange 3, dat geteisterd wordt door betonproblemen, mogelijk al in de loop van januari weer aan het net kan koppelen in plaats van begin maart, als gevolg van een andere planning van de werken. Maar daarvoor moet de nucleaire waakhond FANC nog zijn goedkeuring geven. Indien dat groene licht er komt, kan het langer onbeschikbaar blijven van Doel 1 ruimschoots worden gecompenseerd: Doel 1 levert 440 megawatt en Tihange 3 ruim het dubbele.

Extra flexibiliteit De mogelijke energieschaarste in ons land leidt soms tot creatieve oplossingen. Zo hebben de whizzkids van Elia een nieuw product ontwikkeld waardoor op zeer korte termijn (binnen 24 uur) en op afroeping extra capaciteit kan worden ingeschakeld. Daardoor krijgt Elia meer speelruimte om de leveringszekerheid te waarborgen. Het gaat om een systeem waarbij industriële stroomverbruikers tijdelijk minder gaan verbruiken tegen betaling. De nieuwigheid werd anderhalve week gelanceerd, met een oproep tot kandidaten om zich aan te melden. Na een screening worden ze eventueel toegelaten tot het systeem. Bij een dreigende schaarste kan Elia dan de bedrijven contacteren om snel te schakelen. Dat kan al 's avonds voor de dag erop of 's morgens voor 's avonds. De nieuwigheid geldt voorlopig enkel maar voor de winterperiode. Hoeveel capaciteit daardoor vrijkomt hangt af van het aantal kandidaten en deelnemers, eens het zover zou zijn.

Het akkoord van het FANC is er echter nog niet. Het is ook de vraag wat zal gebeuren met Doel 2, het tweelingzusje van Doel 1. Doel 2, ook goed voor 440 megawatt, heeft een gelijkaardig koelwatersysteem en door de extra problemen die in Doel 1 werden ontdekt, komen er extra inspecties van Doel 2.

Het is in de sector bang uitkijken naar de resultaten daarvan. 'Wat met Doel 2?, was mijn eerste reflex toen ik het nieuws over Doel 1 hoorde', zegt een bron in de sector. Woordvoerster Hellen Smeets van Engie Electrabel wou woensdag niet vooruitlopen op het resultaat van de bijkomende inspecties. 'Het is te vroeg om daarover uitspraken te doen. De inspecties met een robot met sensoren lopen nog en zijn zeer intensief. Tot nu vermoeden we niet dat de heropstartdatum van Doel 2 moet worden aangepast.' Die datum is 31 december.

Elia

De hoogspanningsnetbeheerder Elia geeft geen commentaar op het effect van de langere onbeschikbaar van Doel 1 op de bevoorradingszekerheid. 'We durven geen uitspraken doen over de langere termijn. Daar spelen verschillende elementen mee. We werken met wekelijkse analyses en gaan daarmee voort', zegt woordvoerster Marleen Vanhecke.

In een reactie haalt federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) opnieuw zwaar uit naar Engie Electrabel. Er is jarenlang te weinig geïnvesteerd in de Belgische centrales door het Franse moederhuis Engie, aldus de minister. 'Ik ben beleefd, maar ik begin toch stilaan kwaad te worden', aldus Marghem over de Fransen. 'Mijn schaal van Richter zit toch al op drie.' Beschouwt Engie België misschien als quantité négligable, vraagt ze zich af.

Engie Electrabel zegt echter voortdurend in de kerncentrales te investeren. 'Jaarlijks meer dan 200 miljoen euro', aldus het bedrijf.