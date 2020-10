Bekende ondernemers investeren in slimme kantoorthermostaat

Investeerder Piet Colruyt (rechts) stapt in DeltaQ, een Brusselse specialist in energiebesparing. De nieuwe CEO Khadija Nadi (links) moet de internationale groei in goede banen leiden.

De ondernemers Piet Colruyt, Thomas Leysen en de familie achter het lichtschakelaarsbedrijf Niko stappen in de Brusselse start-up DeltaQ. Met slimme software kan die het energieverbruik van kantoren met 40 procent terugdringen.

DeltaQ, een Brusselse specialist in energiebesparing voor kantoorgebouwen, haalt 1,5 miljoen euro vers geld op. De spin-off van het energietechnologiebedrijf 3E krijgt met de kapitaalronde een paar bekende investeerders aan boord. Piet Colruyt, een telg van de familie achter de gelijknamige retailgroep, investeert via zijn fonds Impact Capital. Hij leidt de financieringsronde samen met Aconterra, het gloednieuwe investeringsfonds van de ondernemersfamilie De Backer van het lichtschakelaarsbedrijf Niko Group. Ook Thomas Leysen, de voorzitter van Mediahuis, Umicore en tot voor kort KBC, neemt deel aan de kapitaalronde. Daarnaast doet het management mee. De fusie- en overnamespecialist Werner Koninckx wordt voorzitter bij DeltaQ.

Gebouwen vertegenwoordigen wereldwijd 28 procent van de totale CO2-uitstoot. Er ligt nog een enorm potentieel om te besparen. Khadija Nadi CEO DeltaQ

In de kantoorwereld is DeltaQ aan een snelle opmars bezig met software om de verwarming, koeling en ventilatie van gebouwen slim aan te sturen. De technologie kijkt naar gedetailleerde weersvoorspellingen om automatisch de verwarming daarop af te stemmen. ‘Het is te gek dat je een gebouw vanaf 7 uur volop opwarmt tot 20 graden terwijl dan nog niemand op kantoor is’, zegt Piet Colruyt. ‘Om 11 uur schijnt dan de zon op de ramen en moet je plots beginnen te koelen. Door in te spelen op de weersvoorspellingen en de verwachte bezettingsgraad vermijd je dat je te veel verwarmt. Met een kleine investering die je in een paar maanden terugverdient, kan je zo 10 tot 40 procent besparen op het energieverbruik.’

DeltaQ haalde met zijn zelflerende kantoorthermostaat al grote klanten binnen. Onder meer Leasinvest Real Estate, EY, Luminus, KBC en BNP Paribas Real Estate gebruiken de automatische verwarmingssturing om het energieverbruik in hun kantoren terug te dringen. ‘Het begint vaak met enkele gebouwen als test, maar als het aanslaat, volgt de hele vastgoedportefeuille van een klant’, zegt de nieuwe CEO Khadija Nadi.

Zij komt over van Impact Capital waar ze voor Piet Colruyt speurde naar investeringsmogelijkheden. Bij DeltaQ moet ze de internationale groei vormgeven. De focus komt vooral op grote vastgoedbeheerders in Europa, maar ook in Azië ziet DeltaQ kansen en haalde het de Japanse telecomreus NTT binnen als klant.

Klimaatimpact

De kapitaalinjectie moet het bedrijf helpen groeien en moet het personeelsbestand helpen uit te breiden tot zo’n 25 mensen, vooral met versterking in verkoop en marketing. ‘De komende jaren willen we onze technologie inzetten voor een paar miljoen vierkante meter aan kantoorruimte’, zegt Nadi. ‘Met ons bestaand klantenbestand alleen al hebben we een potentieel patrimonium van meer dan 20 miljoen vierkante meter aan kantoorruimtes. De markt is enorm. Veel gebouwbeheerders zoeken naar oplossingen, want ze zitten met strenge klimaatdoelen en moeten binnen tien jaar hun CO 2 -uitstoot halveren. In kantoorgebouwen ligt nog een enorm potentieel. Gebouwen vertegenwoordigen wereldwijd 28 procent van de totale CO 2 -uitstoot. We schatten dat kantoren goed zijn voor 19 procent.’

De 99 procent bestaande gebouwen zijn bij wijze van spreken zo lek als een zeef. Die niet aanpakken zou schuldig verzuim zijn. Piet Colruyt investeerder

De CO 2 -besparing is voor Piet Colruyt een belangrijke reden om te investeren in DeltaQ. ‘Het is een technologie die wereldwijd impact kan hebben voor het klimaat’, zegt hij. ‘Als architect zie ik mooie nieuwe gebouwen verschijnen die energieneutraal zijn, maar dat is maar 1 procent van het patrimonium. De 99 procent bestaande gebouwen zijn bij wijze van spreken zo lek als een zeef. Die niet aanpakken zou schuldig verzuim zijn.’

Minder verwarmen op woensdag

De technologie van DeltaQ houdt niet alleen rekening met de zoninval en de weersomstandigheden, maar leert ook patronen herkennen in de bezettingsgraad van een gebouw. Als op woensdagmiddag telkens minder mensen aanwezig zijn, kan de software daarop inspelen door in bepaalde ruimtes de verwarming uit te schakelen. Met de lockdown won die toepassing plots aan belang.