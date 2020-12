Beleggers switchen van fossiel naar groen

Wie vijf jaar geleden in oliebedrijven belegde, zag een stevig deel van zijn geld in rook opgaan. Een investering in hernieuwbare-energiebedrijven daarentegen leverde mooie rendementen op. Dat concludeert de Nederlandse zakenkrant FD, die de koersevolutie van een reeks ‘oude’ en ‘nieuwe’ energiebedrijven naast elkaar zette.

Corona stortte de olie-industrie in een ongeziene crisis. Dat werd deze week nog maar eens geïllustreerd toen de Amerikaanse olie- en gasreus ExxonMobil zijn grootste afwaardering ooit boekte en 17 tot 20 miljard dollar afschreef op aardgasvelden. Het was de zoveelste opdoffer nadat in de eerste helft van dit jaar oliebedrijven al voor 170 miljard dollar aan waardeverminderingen hadden doorgevoerd.

De beurscrash in de oliesector staat in schril contrast tot de bedrijven die vol inzetten op hernieuwbare energie, zoals het Spaanse Iberdrola, het Italiaanse Enel of de Deense windturbineproducent Vestas.