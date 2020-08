Belg krijgt het moeilijk om energiefactuur te betalen

‘De tendens is het meest uitgesproken bij professionele klanten’, zegt Febeg-woordvoerder Stéphane Bocqué. ‘De vragen tot uitstel van betaling lagen 2,5 keer hoger in de periode april-mei dan in februari-maart. Ook het aantal vragen om voorschotfacturen te verlagen is meer dan verdubbeld tegenover februari, zowel voor professionele klanten als voor particulieren. In totaal schatten we dat het onderliggende financiële risico voor energieleveranciers verdrievoudigd is sinds februari.’