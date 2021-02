Belg produceert minder afval dan Europeaan

Met 415 kilogram per inwoner doet België het bovengemiddeld goed. Ons land staat op de zesde plaats in de Europese rangschikking. Sinds 2005 neemt de afvalproductie gestaag af. Tegenover het begin van de metingen in 1995, toen de Belg jaarlijks gemiddeld nog 455 kilogram afval produceerde, gaat het om een daling met 8,8 procent.

De coronaperiode is nog niet in de statistieken opgenomen, maar kan een grote invloed hebben op de huishoudelijke afvalproductie. Renewi, de grootste afvalverwerker van de Benelux, maakte vorig jaar bekend dat het in Belgische gemeentes 10 procent meer afval had opgehaald omdat mensen door de lockdowns meer tijd in huis doorbrachten. Tegelijk liep de afvalophaling in bedrijven en in de horeca fors terug.