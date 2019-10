Belg veroordeeld tot 15 maanden cel in VS

De 46-jarige Nicolas Z. werd vorige week veroordeeld voor handel met voorkennis, waarmee hij met een Belgische kompaan 1 miljoen dollar opstreek.

Een Belgische manager is in de Verenigde Staten veroordeeld voor handel met voorkennis. Nadat hij eerder al schuldig had gepleit, kent de 46-jarige Nicolas Z. sinds 10 oktober zijn straf. Hij is veroordeeld tot 15 maanden cel en kreeg een boete van 6.000 dollar.

Nicolas Z. werkte in de periode 2011-2012 in Londen voor het Texaanse energiebedrijf Cheniere Energy. Als vicepresident trading had hij er toegang tot vertrouwelijke informatie. Zijn contract verbood hem die vrij te geven. De man was ook op de hoogte van insidegegevens vooraleer het beursgenoteerde bedrijf die publiek bekendmaakte.

1 miljoen dollar

Nicolas Z. maakte daar misbruik van door informatie door te spelen aan Francis V.S., een ex-studiegenoot aan de Université Libre de Bruxelles. Daarmee ging die aan de slag om op strategische momenten aandelen te kopen en verkopen. Samen verdienden ze 1 miljoen dollar aan die handel met voorkennis.