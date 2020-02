Belgen bouwen krachtigste zonnedak ter wereld

De logistieke groep Heylen en de verzekeraar AG Insurance bouwen in het Nederlandse Venlo 20 voetbalvelden aan zonnepanelen.

De titel van de krachtigste zonnepaneleninstallatie op één dak ter wereld gaat binnenkort naar de Venlo E-Commerce Logistic Campus in het Nederlandse Venlo.

Op dat logistieke gebouw is begin dit jaar gestart met de aanleg van 48.040 zonnepanelen. De installatie moet in juni operationeel zijn. Ze is goed voor een oppervlakte van 12,6 hectare – het equivalent van 20 voetbalvelden – en zal een capaciteit van meer dan 18 MWp hebben.