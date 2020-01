Belgen gaan afvalovens bouwen in India

Het milieutechnologiebedrijf Keppel Seghers uit Willebroek gaat in India twee grote afvalenergiecentrales bouwen. Het gaat om een contract van 12 miljoen euro.

Na projecten in China, Australië, het Midden-Oosten en het VK richt Keppel Seghers zich nu op de omvangrijke Indische afvalmarkt. Het Belgisch-Singaporese bedrijf is gespecialiseerd in de bouw van afval- en waterzuiveringsinstallaties en heeft een contract binnen om in de Indische staat Gujarat twee energiecentrales te bouwen die afval verbranden.

Kepper Seghers zal de kerntechnologie leveren en de elektromechanische installaties ontwerpen voor twee afvalfabrieken in de steden Ahmedabad en Rajkot. De ruwbouw is al opgestart en tegen midden volgend jaar zouden de centrales opgestart moeten worden.

Huisvuil

De centrales zullen afval verbranden om er elektriciteit mee op te wekken. Ze zullen elk 2.500 kubieke meter afval ofwel zo’n 50.000 zakken huisvuil per dag kunnen verwerken. Dat is het equivalent van bijna de helft van het Vlaamse huisvuil, valt te lezen in een persbericht.

In Ahmedabad zal de centrale een derde van al het huisvuil verwerken. In Rajkot zal het project al het huisvuil van de stad verwerken en beetje bij beetje ook de stortplaats opkuisen.