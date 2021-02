Belgen kopen Franse boorspecialist

De Belgische bodemonderzoeker ABO koopt het Franse Geosonic. Dat boorbedrijf spoort ondergrondse radioactieve besmetting rond kerncentrales op en roest in bronwaterputten.

'Met de overname van Geosonic worden we marktleider in sonisch boren in België, Nederland en Frankrijk. We zullen kunnen boren tot meer dan 1.000 meter diep', zegt Frank De Palmenaer, de oprichter en controleaandeelhouder van het Gentse beursgenoteerde ABO. 'Bij sonisch boren gebruik je hoogfrequente trillingen op de boorkop om snel door harde lagen te boren. Dankzij Geosonic beschikken we daarvoor in een klap over een uitgebreid machinepark. Alle gronden hebben specifieke eigenschappen en in principe kan je alle stoffen onder een bepaalde frequentie vloeibaar maken.'

Geosonic is onder meer actief in het opsporen van ondergrondse radioactiviteit in de buurt van kerncentrales en in het zoeken naar ondergrond om kernafval in te deponeren.

Grote Franse waterbedrijven met eigen waterbronnen zoals Perrier, Badoit of Vittel doen op Geosonic een beroep voor de regeneratie van hun waterputten. Dat verwijdert flinterdun roestafval afkomstig van de buizen in de putten. De reiniging van de waterputten gebeurt via een combinatie van boringen, het droogzetten van putten en speciale ontplof- en afzuigtechnieken om het roest op de bodem van de put te laten neerdalen en op te zuigen.

Dankzij de overname van Geosonic hebben we de expertise in huis om te boren tot meer dan 1.000 meter diep. Frank De Palmenaer Ceo ABO

'Sonische boortechniek is duur en bestaat nog maar een zestal jaar', zegt De Palmenaer. 'Het is een enorme aanvulling op onze bestaande activiteiten die ons toegang geeft tot een nieuw soort klanten. Voor de waterputten zetten we een stap verder dan louter bodemonderzoek en begeven we ons een beetje op het terrein van de aanneming. De bedoeling is dat we de expertise bundelen met die van onze Nederlandse boorspecialist Sialtech om ze in te zetten bij grote internationale booropdrachten.'

Forse Franse aanwezigheid

ABO is met de overname van Geosonic - omzet 4 miljoen euro, 35 werknemers - niet aan zijn proefstuk toe bij onze zuiderburen. Vorig jaar legde het de hand op twee Franse ingenieursbureaus: Subgeo, een specialist in geofysisch onderzoek rond elektromagnetische straling en seismische detectie, en Geo+Environnement, dat volgens De Palmenaer de referentie is in milieuadvies in mijnen en steengroeves. ABO nam ook zijn Franse sectorgenoot Innogeo over en stelt in Frankrijk meer dan 300 mensen te werk.

ABO is via consultancy-, test- en monitoringbedrijven gespecialiseerd in het afnemen van bodemstalen, testboringen, laboanalyses en bodem- en milieuadvies. Het telt zowat 25 kantoren in België, Nederland, Frankrijk en het VK en boekt meer dan 50 miljoen euro omzet met zowat 475 werknemers. In ons land voerde het onder meer bodem- en milieuonderzoek uit voor de sanering van Ford Genk en voor de geplande miljardeninvestering van Ineos in de Antwerpse haven.