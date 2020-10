Belgen liften mee op Nederlandse zonnerush

Nederlandse bedrijven kiezen resoluut voor zonnedaken. In de opzet pikken Belgische ondernemers pikken een graantje mee, ook omdat de eigen markt net wat minder attractief oogt.

Het gaat hard met zonnepanelen voor bedrijven in Nederland. Wie bewijs wil, moet richting Californië. Niet California, USA, maar wel Californië, het gehucht bij Venlo. De Belgische logistieke groep Heylen schakelde er dinsdag een zonnedak met 48.000 panelen aan op een depot van Tommy Hilfiger-eigenaar PVH. Die zijn op hun piek goed voor 18 megawatt (MW), te vergelijken met groene stroom voor 4.500 huishoudens. Heylen en PVH overtreffen het verderop gelegen Nunner Logistics, dat de logistiek voor Lidl organiseert. Dat kondigde eind vorig jaar een zonnedak met 13,1 MW aan.

De race op zonne-energie bij Nederlandse bedrijven blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Eind 2019 was het opgesteld vermogen aan zonnepanelen bij bedrijven 3.637 MW. Dat was 69 procent meer dan een jaar eerder en voor het eerst meer dan het vermogen bij woningen (3.237 MW). In België is het vermogen bij woningen met 1.858 MW nog groter dan bij bedrijven. Die Nederlandse rush op zonne-energie verleidt ook Belgische ontwikkelaars van industriële zonnedaken. Een voorbeeld is Ecorus. Dat bedrijf ontwikkelt het zonnedak op het depot van Lidl in Venlo en tekende eerder al voor de zonnedaken op de depots van Ahold Delhaize in Zaandam en Pijnacker.

40 MW Nederlands vermogen De vastgoedspeler WDP heeft in Nederland een geïnstalleerd vermogen van 40 megawatt, in België is dat maar 26.

Oprichters Philippe Vanhoef en Raphael Janssens zijn veteranen in de zonne-energie-industrie - in 2004 al lagen ze aan de basis van de eerste racewagen op zonne-energie aan de KU Leuven. Het bedrijf zag in 2010 het levenslicht, toen de Vlaamse zonne-energie-industrie boomde met behulp van de subsidies van toenmalig Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a). In 2012 ging de stekker uit die markt en belandde Ecorus in Nederland. Het neemt er bij groot logistiek of commercieel vastgoed en woningcorporaties de ontwikkeling van zonnedaken of -parken voor zijn rekening. ‘We vertrekken van een stuk grond of dak en staan in voor de hele keten, van financiering tot aansluiting op het net’, zegt Vanhoef.

Hun klantenportfolio kleurt oranje: voor 2020 mikt Ecorus op 75 miljoen euro omzet, waarvan ‘99 procent’ uit Nederland komt. Ook bij de logistieke spelers, die de aanleg en het beheer van de zonnedaken soms liever in eigen handen houden, is er Nederlands overwicht.

De vastgoedgroep WDP beheert op 85 sites al een vermogen van 80 MW op de piek. Daarvan bevindt zich 40 MW in Nederland, 26 in België en 14 in Roemenië. ‘De Vlaamse markt kende een hausse tussen 2008 en 2012, in 2013 en 2014 hebben we ons op Roemenië gericht, daarna volgde Nederland. Dat was aanvankelijk een complexe markt, maar vanaf 2015 is daar een duidelijk steunmechanisme gekomen en is een inhaalbeweging ingezet.’

Van zonnewagen naar zonnedak Philippe Vanhoef en Raphael Janssens hebben allebei een stevig parcours afgelegd in de zonne-energie-industrie. Hun 'passie voor de zon' begon bij de eerste zonnewagen van de KU Leuven in 2004. In 2010 richtten ze, samen met de familiale investeringsgroep Coenen, Ecorus op. Na het debacle met de groenestroomcertificaten in 2012 in Vlaanderen trok het bedrijf eerst naar Wallonië en dan naar Nederland. Het haalt daar nu bijna zijn volledige omzet (75 miljoen euro). De voorbije jaren kon het ook wel enkele grote projecten in België binnenrijven, zoals het zonnedak op de site van Arcelor Mittal in Gent of die op de site van Nike in Ham. In Nederland heeft het concurrentie van een aantal stevige spelers in het veld, zoals GroenLeven en Solarfields. Die eerste viel in 2018 in handen van het Duitse Baywa voor 160 miljoen euro. Ook logistieke spelers, zoals ook het Belgische WDP en Heylen, en energiebedrijven strijden mee om de markt.

Open ruimte

Of die inhaalslag is uitgemond in een voorsprong, zijn de meningen verdeeld. Vanhoef (Ecorus) vindt Nederland interessanter, en ook Philippe Deschilder, de CEO van Groep Heylen, vindt de businesscase in België ‘eerder mager’. Mickael Van den Hauwe, CFO van WDP, is genuanceerder. ‘De ene markt is niet attractiever dan de andere. Als investeerder zoek je naar stabiel rendement. Dat haal je nog niet uitsluitend door de verkoop van groene stroom, dus zijn certificaten nodig. Het systeem is daar min of meer hetzelfde, afgezien van tijdelijke verschillen’.

Nederland moedigt wel meer aan om groene stroom op grote schaal te produceren, vindt Deschilder. 'In Nederland zijn de subsidies voor energie die je onder eigen dak consumeert lager dan diegene die je terugbrengt naar het net. Dat wekt apetijt voor grote projecten.'

Zonnedaken en -parken hebben naast financiële steun ook de nodige open ruimte nodig. Nederland slaagt er beter in dan België om de ontwikkeling van zulke projecten op te nemen in de ruimtelijke ordening, vindt Vanhoef. ‘Nederland heeft een concreet beleid rond zonnedaken en -parken, België niet echt.’ Hij wijst onder meer op het klimaatakkoord uit 2019, dat Nederland in regio’s opdeelde die elk een eigen energiestrategie moeten uittekenen. ‘Die regio's kregen concrete doelen rond hernieuwbare energie en zochten actief ruimte voor die projecten. In België bots je nog al te snel op de bemerking dat grond landbouwgrond is.’

België miste ook de boot van e-commerce, merkt Deschilder op. Gigantische logistieke depots zijn de ideale drager voor de productie van groene stroom, waar in de eerste plaats het depot, maar ook de omgeving kan van genieten. Al komt daar ook kritiek op. In het tv-programma Zondag met Lubach bekritiseerde presentator Arjen Lubach de opening van het grootste windmolenpark van Nederland, omdat dat met Nederlandse subsidies voor 100 procent groene stroom levert aan een datacenter van Microsoft. Zonneparken of -daken die groene stroom leveren voor depots kunnen ook in het vizier komen als de strijd om de open ruimte feller losbarst.