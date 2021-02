België en Denemarken akkoord over onderzeese stroomkabel

De plannen voor een onderzeese stroomkabel tussen België en Denemarken worden concreter. Na de ondertekening van een eerste akkoord tussen beide landen kan netbeheerder Elia overgaan tot de actie. In 2030 moet de kabel er liggen.

Minister van Energie Tinne Van Der Straeten (Groen) heeft donderdag een eerste akkoord ondertekend met haar Deense college Dan Jørgensen. Dat moet leiden tot de bouw van een onderzeese elektriciteitsverbinding. De kabel van zowat 500 kilometer moet groene Deense windenergie naar ons land brengen.

Beide ministers ondertekenden een 'memorandum of understanding' nadat Van der Straeten een tweetal weken geleden het idee had gelanceerd. De onderzeese stroomkabel moet België helpen om in het kader van de Europese Green Deal tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. 'Met de stroomkabel kan België toegang krijgen tot goedkope groene energie uit Denemarken', zegt Van der Straeten. 'De kabel zal ook helpen de bevoorradingszekerheid te garanderen.'

De deal past in een evolutie die al enige tijd bezig is. Sinds 2018 ligt een stroomkabel tussen België en het Verenigd Koninkrijk en nog maar sinds november zijn ook het Belgische en het Duitse stroomnet verbonden.

Energie-eiland

Behalve de interconnecties met andere landen moet een nieuw 'energie-eiland' de stroombevoorrading garanderen. In het kader van het coronarelanceplan kondigde de federale regering vorige week aan dat ze 100 miljoen euro wil investeren in een tweede zone voor nieuwe windparken: de Prinses Elisabethzone, zo’n 40 kilometer voor de kustlijn. Daar komt een nieuw windpark van 200 vierkante kilometer dat de offshore windenergiecapaciteit van ons land moet verdubbelen van 2 naar 4 gigawatt.

1,2 miljard prijskaartje Op basis van eerdere projecten schat Elia de prijs van de stroomkabel tussen België en Denemarken op 900 miljoen tot 1,2 miljard euro.

Die tweede offshorezone is onvoldoende om ons land klimaatneutraal te maken, zegt Chris Peeters, de CEO van de hoogspanningsnetbeheerder Elia. 'Daarom zijn verbindingen met landen met meer potentieel belangrijk. Denemarken heeft een overschot aan hernieuwbare energie.' De beoogde kabel heeft een capaciteit van 1,4 gigawatt (GW). Nu het principeakkoord met Kopenhagen is ondertekend, kan Elia aan de slag gaan met de Deense collega's. Een eerste stap is een haalbaarheidsstudie.