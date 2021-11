België gaat windenergie halen in Denemarken

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft in Kopenhagen een akkoord gesloten voor de bouw van een onderzeese kabel. Die moet tegen 2030 windenergie uit de Deense Noordzee tot in België brengen.

Triton Link, onder die naam wil de hoogspanningsnetbeheerder Elia een connectiekabel trekken van 500 à 600 kilometer tussen België en Denemarken. De eerste studie die het bedrijf samen met het Deense Energinet maakte, toont aan dat het miljardenproject zowel technisch als economisch haalbaar is. Op een conferentie in Kopenhagen ondertekende minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) een akkoord met haar Deense collega Dan Jørgensen om de plannen technisch uit te tekenen.

Windenergie daalt fors in prijs en zal een positief effect hebben op de prijs voor de consument. Tinne Van der Straeten Minister van Energie

Denemarken plant een artificieel energie-eiland in de Noordzee, waar in een eerste fase tegen 2030 zo’n 3 gigawatt (GW) aan windparken op zou worden aangesloten. Maar het land heeft zelf weinig zware industrie en zoekt partnerschappen met andere landen om overschotten aan hernieuwbare energie kwijt te kunnen. België staat op de eerste rij, maar ook Nederland en Duitsland zitten mee in de race om de Deense windenergie naar zich toe te trekken.

Met een capaciteit van 1,4 tot 2 GW zou Triton Link - een naam die verwijst naar de Griekse koning van de zee - een van de grootste interconnectiekabels ter wereld worden. Op momenten met veel wind kan die kabel stroom naar België transporteren, maar op Deense windstille momenten kan hij ook dienen om stroom van hier naar Denemarken te brengen.

Miljardenproject

België en Denemarken tekenden begin dit jaar een intentieverklaring om een haalbaarheidsstudie voor het project uit te voeren. Het nieuwe akkoord betekent het startschot voor de volgende fase, die tegen eind 2023 moet leiden tot uitgetekende trajecten voor de onderzeese kabel. Triton Link zou het Deense energie-eiland rechtstreeks kunnen aansluiten op het artificiële energie-eiland dat Elia in de Noordzee gaat bouwen om de windparken in de tweede Belgische zone aan te sluiten. Daarnaast wordt nagegaan of het efficiënter is de Deense stroom rechtstreeks te laten toekomen in de Gentse of de Antwerpse haven.

De Triton Link wordt een primeur die bepalend zal zijn voor de verdere ontwikkeling van het Europese elektriciteitsnet op zee. Chris Peeters CEO Elia

Elia heeft de ambitie tegen 2026 de aanbestedingscontracten te tekenen voor de bouw van de kabel, die tegen 2030 in gebruik kan worden genomen. Hoe groot de investering is, wil het bedrijf nog niet zeggen, maar de connectiekabel Nemo Link tussen België en het VK kostte 1 miljard euro. De connectie naar Denemarken is zes keer langer, met ook aansluitingen naar de windparken. Het kostenplaatje kan dus in de miljarden lopen. Er wordt bekeken of Europese subsidies kunnen helpen. Tussen België en Denemarken moeten nog onderhandelingen plaatsvinden over de verdeling van de lasten.

Belgische groene stroom zal niet volstaan

‘De Triton Link wordt een belangrijke primeur die bepalend is voor de ontwikkeling van het Europese elektriciteitsnet op zee’, zegt Chris Peeters, CEO van Elia. ‘Voor het eerst zullen twee kunstmatige energie-eilanden elektrisch verbonden worden via een kabel die niet alleen stroom uitwisselt tussen twee landen, maar ook verbonden is met grootschalige windparken in de verre Noordzee.’

Elia publiceerde vorige week een studie die aantoont dat België op grote schaal windenergie uit het buitenland moet halen om tegen 2050 naar een CO 2 -neutraal energiesysteem te gaan. De eigen productie van wind en zonne-energie is ontoereikend.