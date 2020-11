België haalt voor eerst stroom uit Duitsland

Met een capaciteit van 1 gigawatt kan vanuit het converterstation in Lixhe genoeg stroom vervoerd worden voor een stad van 1 miljoen inwoners in Duitsland, of omgekeerd.

De hoogspanningsnetbeheerder Elia heeft Alegro in gebruik genomen, een kabel die het Belgische en het Duitse net verbindt. Voor het eerst kan België zo rechtstreeks stroom uit Duitsland invoeren en omgekeerd.

Met een hoogspanningslijn over een afstand van 90 kilometer heeft de netbeheerder Elia de eerste connectie tussen het Belgische en Duitse net afgerond. Het samen met de Duitse netbeheerder Amprion op poten gezetten Alegro-project maakt het mogelijk rechtstreeks stroom uit te wisselen tussen het Belgische en het Duitse net, zonder een omweg te moeten nemen via Nederland of Luxemburg. Met een capaciteit van 1 gigawatt kan de kabel in beide richtingen een hoeveelheid stroom vervoeren die overeenkomt met het verbruik van een stad van 1 miljoen inwoners.

Het traject loopt vanuit het convertorstation in het Luikse Lixhe, via de E40 onder Aken door tot aan Oberzier in Duitsland. De verbinding bevindt zich voor 49 kilometer op Belgisch en voor 41 kilometer op Duits grondgebied. Het project werd tien jaar geleden gelanceerd en de eigenlijke bouw, die een half miljard euro kostte, duurde twee jaar.

Bevoorradingszekerheid

De connectie met Duitsland wordt gezien als een belangrijke ontbrekende schakel om hernieuwbare energie uit Duitsland tot in België te vervoeren.

Met Alegro zet Elia een nieuwe stap om het Belgische stroomnet beter te verbinden met andere landen. Begin vorig jaar werd ook al de onderzeese Nemo Link-stroomkabel richting het VK in gebruik genomen en met de versterking van de Brabo-lijn doorheen de Antwerpse haven verhoogt Elia de bestaande capaciteit om stroom uit te wisselen met Nederland.

Die interconnecties laten toe meer stroom uit andere landen in te voeren als die daar goedkoper is en omgekeerd. Ze verkleinen ook het risico op stroomtekorten wanneer België zelf onvoldoende productiecapaciteit beschikbaar heeft.

Files op het stroomnet

De connectie met Duitsland wordt gezien als een belangrijke ontbrekende schakel om hernieuwbare energie uit Duitsland tot in België te vervoeren. Duitsland heeft fors ingezet op de ontwikkeling van windenergie maar kampt soms met ‘filevorming’ op het net. De Duitse hoogspanningslijnen krijgen de hoge productie van noordelijke windenergie in de Baltische- en de Noordzee op piekmomenten moeilijk verwerkt richting de industriële centra in het zuiden van Duitsland. De Alegro-verbinding kan dan een uitweg bieden om een deel van de goedkope groene stroom af te leiden naar België.