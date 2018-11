‘België kan leider zijn in stroomnetrevolutie'

De stroomnetbeheerder Elia kijkt de komst van de slimme elektriciteitsmeter met vertrouwen tegemoet. Hij rekent erop dat de meetgegevens leiden tot diensten die het leven comfortabeler maken. Elia start een proefproject.

Begin volgend jaar wordt in Vlaanderen de digitale elektriciteitsmeter uitgerold. Over die slimme meter, die op termijn overal de klassieke elektriciteitsmeter zal vervangen, heerst nogal wat wantrouwen. De digitale meter zal meer kosten, terwijl de stroomverbruikers geen voordelen zien. Daarnaast zijn er bekommernissen over privacy: wat gebeurt er met de meetgegevens die de meter verzamelt?

De stroomnetbeheerder Elia wil de zaak helemaal anders bekijken. Om te beginnen wil CEO Chris Peeters niet spreken over een slimme meter. ‘De digitale meter kan best zo dom mogelijk zijn’, vindt hij. ‘Hij moet alleen maar het stroomverbruik registreren en doorzenden. Meer niet.’ Die gegevens zullen uiteraard stromen naar de netbeheerders zoals Fluvius, die ze nodig hebben om hun net technisch te kunnen beheren. De gegevens belanden ook bij de stroomleveranciers om een correcte jaarafrekening te maken.

Maar in de visie van Elia worden de netbeheerders en leveranciers geen databeheerders die die gegevens kunnen opslaan, verwerken of doorspelen. Peeters: ‘De verbruiker moet centraal staan, hij blijft eigenaar van zijn gegevens. Netbedrijven, energieleveranciers en andere partijen hebben zich in het verleden opgeworpen als kandidaat om een centrale rol als databeheerder te spelen. Ik beschouw dat als een discussie uit het verleden. Zo’n systeem zou vastlopen door een discussie over de nieuwe Europese privacyregels (GDPR).’

Elia stelt een alternatief voor: de ontwikkeling van een ‘realtime communication layer’, een soort router die bepaalde meetgegevens van verbruikers die daar expliciet de toestemming voor geven kan doorsturen naar dienstenbedrijven. Zij kunnen met die data diensten ontwikkelen om het leven gemakkelijker te maken of de energiefactuur te verminderen. Zulke slimme toepassingen, en niet de meter zelf, moeten tot een slim elektriciteitsnet leiden.

Peeters vergelijkt de komst van nieuwe energiediensten met de opkomst van apps op de smartphone. ‘Mijn agenda is voor iedereen behalve mijn assistente geheim. Maar ik deel die wel met Waze (een fileapp, red.) omdat die mijn leven gemakkelijker maakt en zegt op welk moment ik moet vertrekken om op tijd op mijn afspraken te komen.’



De Elia-CEO geeft enkele voorbeelden van nieuwe diensten. Zo kunnen energie- of autobedrijven meetgegevens gebruiken om het beheer van de batterij van elektrische auto’s te regelen. ‘Met een e-auto rijden is een beetje als veganisme: een hobby waar je de hele dag mee bezig bent. Mensen moeten nadenken over wanneer en hoe ze de wagen opladen. Zo wordt die nooit mainstream. Er is een systeem nodig dat regelt dat de wagen voldoende opgeladen is en dat de verbruiker gewoon kan rijden en één maandelijkse factuur betaalt’, zegt Peeters. ‘In zo’n systeem laadt de auto het best op als de marktprijzen laag zijn. En als de auto niet meteen gebruikt wordt, kan de batterij stroom aan het net leveren als de stroomprijs hoog is.’ Door die flexibiliteit kunnen gezinnen en kmo’s profiteren van de forse prijsschommelingen op de markt (zie grafiek).

Ook bij een warmtepomp zit er wat marge op de aansturing: die kan wat vroeger of later ingeschakeld worden afhankelijk van de stroomprijzen. ‘Een warmtepompbedrijf dat van de klant de toestemming krijgt om een deel van de capaciteit te gebruiken, kan bijvoorbeeld in ruil het onderhoud gratis doen.’

‘Er zijn zo veel mogelijkheden. Eenmaal zulke comfortdiensten er zijn, zullen klanten die wel willen’, denkt Peeters. Maar we staan nog maar aan het begin van het verhaal en er moeten nog heel wat barrières worden weggewerkt. Elia geeft vandaag een eerste aanzet op een ontmoetingsdag met de sector. De hoogspanningsnetbeheerder presenteert een ‘zandbak’, een testsysteem met 20 residentiële klanten en één kmo, om nieuwe toepassingen uit te proberen.

De stroomleveranciers Luminus en Scholt en het technologiebedrijf Enervalis werken al mee aan een testproject. Elia roept ook andere bedrijven op mee te denken aan projecten voor een stroomnetrevolutie. ‘België kan daarin een voortrekkersrol spelen. Bedrijven kunnen later hun ervaring internationaal vermarkten’, verwacht Peeters. Hij benadrukt dat Elia zelf geen toepassingen zal ontwikkelen: ‘Dat is net als de stroomproductie een commercieel verhaal. Wij gaan alleen faciliteren.’