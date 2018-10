België krijgt 's werelds grootste windturbines op zee

Ontwikkelaar Northwester 2, een vehikel met onder andere Colruyt, heeft 700 miljoen euro verzameld voor de bouw van een nieuw windpark in de Noordzee.

Sinds deze ochtend vroeg zaten toeleveranciers, adviseurs, bankiers en andere financiers samen in de Brusselse kantoren van Loyens & Loeff om bergen finale contracten te ondertekenen voor de bouw van het zevende offshorewindpark voor de Belgische kust. Voor het park werd in totaal 700 miljoen euro bijeengebracht waarvan 481 miljoen euro in leningen. Commerciële banken als BNP Paribas Fortis, Belfius, KBC en ING leenden 271 miljoen euro.

Het project Northwester 2 wordt het meest ver in zee gelegen Belgische zeewindpark en krijgt in primeur 's werelds grootste windturbines. Er komen 23 windturbines van het nieuwe model V164 van fabrikant Mitsubishi Vestas. Die zijn met een capaciteit van 9,5 megawatt de krachtigste ooit gebruikt. Ter vergelijking, de turbines van het ruim een decennium oudere park Belwind waren slechts 2,5 megawatt groot.

De bouw begint volgens jaar in mei, en eind 2019 moet de eerste stroom worden geproduceerd. In 2020 zal het park volledig operationeel zijn. Het park zal evenveel stroom leveren als het verbruik van ruim 220.000 gezinnen.

Colruyt

Northwester 2 werd jaren geleden in gang gezet door een aantal Belgische pioniers in groene energie , maar nu is het in handen van Parkwind (70 procent) en het Japanse conglomeraat Sumitomo (30%). Parkwind is de offshoreontwikkelaar van het bedrijf en de familie Colruyt en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Voor hen is het nu al het vierde park in België.

François Van Leeuw, de co-CEO van Parkwind, zegt dat het verhaal niet stopt in België. 'We willen onze kennis exporteren en hebben al concessies in Ierland en Duitsland'. Parkwind doet ook mee aan een aanbesteding in Frankrijk, maar kijkt ook buiten Europa, naar de Verenigde Staten en Azië.

Steun

De financiering en bouw van Northwester 2 heeft wat vertraging opgelopen, omdat het steunregime werd aangepast. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe Debacker (Open VLD) wees er op dat de regering de eerder toegezegde steun moest verminderen omdat de tecchnologie goedkoper was geworden. ''Het waren harde onderhandelingen, maar we hebben gewerkt naar het resultaat. België is nog steeds een marktleider in offshore wind, maar we hebben nu het goedkoopste windpark in de Noordzee.'