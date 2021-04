België vijf jaar vroeger af van Nederlands gas

Ons land gaat vijf jaar sneller afstappen van aardgas uit Nederland. De ontkoppeling die gepland was voor 2029 wordt vervroegd naar 2024.

De gasvelden in en rond Groningen hebben Belgische gezinnen en bedrijven decennia van aardgas voorzien. Daar komt in 2024 definitief een einde aan. Door verschillende aardbevingen in het gaswinningsgebied bouwt Nederland de gasproductie af, terwijl ons land zijn bevoorrading verder wil diversifiëren.

Het stopzetten van de gasinvoer uit Nederland heeft gevolgen voor de gasinfrastructuur. Het Nederlandse gas is energiearmer (laagcalorisch) en zit daarom in een apart pijpleidingennetwerk dan het energierijke (hoogcalorische) gas uit andere bronnen, zoals Noorwegen, Rusland, Qatar, Algerije en de VS.

1,6 miljoen Verbruikers Tussen 2018 en 2024 schakelen 1,6 miljoen verbruikers over van Nederlands gas naar aardgas uit een ander land.

Ons land is opgedeeld in een strikt afgebakende zone voor Nederlands gas en een voor ander gas. De gebruikers merken daar niets van en betalen overal dezelfde prijs voor een gelijke hoeveelheid energie. De zone voor Nederlands gas is al flink ingekrompen. Nu zijn grote delen van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, Brussel en een beperkt aantal Waalse gemeenten nog afhankelijk van het Nederlandse gas. Volgens een eerdere planning zouden de 1,6 miljoen verbruikers druppelsgewijs worden overgeschakeld tussen 2018 en 2029.

Die kalender wordt vervroegd naar 2024. 'Dat kan omdat we al ervaring hebben met de omschakeling van een aantal gemeenten', zegt Bérénice Crabs van de netbeheerdersfederatie Synergrid. Opmerkelijk is dat de versnelling niet leidt tot hogere kosten. Grote gebieden in één keer omschakelen blijkt zelfs efficiënter te zijn. In Vlaanderen wordt verwacht dat de versnelling geen extra kosten voor de verbruikers oplevert.

1978

De gasswitch betekent wel dat de druk op het gasnet van Fluxys Belgium of Fluvius verandert. Dat kan een impact hebben op toestellen zoals verwarmingsketels. In de meeste woningen of bedrijven vormt dat geen probleem. Sinds 1978 zijn toestellen compatibel met beide gassoorten.

Voor oudere installaties of toestellen die niet aan de wettelijke normen voldeden of die (niet-reglementair) werden bijgeregeld, kunnen aanpassingen nodig zijn. 'Daarom moet iedereen in de betrokken regio's alle gastoestellen laten nakijken en eventueel laten afstellen. Dat kan samen met het normale verplichte tweejaarlijkse onderhoud', zegt Crabs. De inwoners krijgen daarom twee jaar voor de omschakeling een brief.