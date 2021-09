België wordt hotspot voor zonnepanelen in zee

Oceans of Energy zette in 2019 een kleine testinstallatie op voor de kust van Nederland.

Het Nederlandse bedrijf Oceans of Energy installeert volgend jaar drie voetbalvelden aan drijvende zonnepanelen voor de kust van Oostende. De Belgische Noordzee ontpopt zich als de belangrijke testzone voor de nieuwe energietechnologie.

De installatie komt aan de Blue Accelerator (zie foto) in Oostende, een testplatform dat medio 2019 werd opgezet op ongeveer 500 meter voor de haven van Oostende. Het platform bevat hoogtechnologische meetapparatuur, wat het een ideaal labo maakt voor innovaties op zee.

'Wegens de Blue Accelerator is beslist de test in de Belgische Noordzee te doen', zegt Tom Baur, business developer Blue Energy bij de POM West-Vlaanderen. Dat provinciaal agentschap is de eigenaar en de beheerder van het platform. 'We beschikken over alle apparatuur om te monitoren. Dat is uniek in Europa.'

Schermvullende weergave De Blue Accelerator in Oostende. Het gele containerlabo kreeg de bijnaam 'het frietkot'. ©Â© Philippe Clément

De opstelling zelf komt van Oceans of Energy, een Nederlands bedrijf dat in 2016 werd opgericht door zeiler en ingenieur Allard van Hoeken en 15 miljoen euro ophaalde voor de ontwikkeling van energiesystemen op zee. Dat is niet de enige betrokken partij. Het initiatief kadert in het EU-Scores-project, waar meerdere Europese partners aan meewerken, waaronder ook de POM West-Vlaanderen.

Algengroei

Het systeem in Oostende bouwt voort op de ervaring die Oceans of Energy opdeed met een kleine test voor de kust van Nederland. Daarbij kwam onder meer naar boven dat een duurzame oplossing nodig is voor de algengroei die de zonnepanelen na enige tijd in het water teisteren.

15 miljoen budget Het budget voor het nieuwe project in Oostende bedraagt 15 miljoen euro.

'De installatie in Oostende wordt een pak groter dan die in Nederland', zegt Baur. 'In oppervlakte moet je rekenen op drie voetbalvelden. Omdat ze in de testzone van de Blue Accelerator ligt, zal dat geen hinder opleveren voor scheepvaart, toerisme of visserij.' Qua capaciteit gaat het om 3,3 megawatt (MW), wat vergelijkbaar is met een gemiddelde windmolen op land.

Deze maand wordt begonnen met alle technische voorbereidingen. Het doel is in het najaar van 2022 de zonnepanelen in het water te hebben. Alles samen wordt zo'n 15 miljoen euro vrijgemaakt voor het project, grotendeels afkomstig van het Europese Horizon-innovatieprogramma.

Zo zag u de Noordzee nog nooit Nergens ter wereld wordt de zee drukker bevaren en meer gebruikt dan onze Noordzee. En het wordt nog drukker. Met nog meer schepen en windmolens, zeeboerderijen, zwermen drones en een hoop kabels. Op de beperkte ruimte die er is, vraagt dat puzzelwerk en veel creativiteit. Lees in ons interactieve artikel hoe dat lukt.

Met de aankondiging van het nieuwe project bevestigt Blue Accelerator zijn status als belangrijk Europees testlabo voor nieuwe ontwikkelingen in zee- of oceaanenergie.

Eerder kondigde ook MPVAqua - een Belgisch consortium rond de engineeringgroep Tractebel en met de baggeraars DEME en Jan De Nul en de Universiteit Gent - aan dat het na twee jaar onderzoek klaar is om een prototype voor drijvende zonnepanelen te testen in de Oostende. Die tests zouden begin 2022 aanvangen. Dat is iets later dan gepland, maar het zou nog altijd gaan om een Europese primeur.

Race

De technologie rond drijvende zonnepanelen in zee staat nog niet op punt, maar de internationale race naar de eerste werkbare systemen loopt. Europa zet er zwaar op in. De Europese Commissie kijkt nadrukkelijk naar de zee voor de omslag naar meer duurzame energie. Na wind lijkt zon potentieel 'the next big thing'.

Schermvullende weergave Een eerste impressie van het systeem van MPVAqua. ©Tractebel

Hoe we energie via zonnecellen uit de zon kunnen halen is al langer geweten. De belangrijkste - heel taaie - noot die nog gekraakt moet worden is hoe de systemen bestand gemaakt kunnen worden tegen de natuurkracht van de zee. Denk aan problemen met golven, stroming, het zout dat corrosie veroorzaakte en de algengroei.

Als daar een oplossing voor komt, zijn de verwachtingen hoog. Onderzoekers van de universiteit van Utrecht schatten dat het rendement van zonnepanelen op zee 13 tot 18 procent hoger ligt dan van die op land, dankzij de lagere temperaturen op zee die een oververhitting van het systeem tegenhouden en minder wolken.

Aquacultuur

Zowel bij de testinstallatie van Oceans of Energy als die van MPVAqua is het de bedoeling dat ze na verloop van tijd naar een windpark op zee verhuizen. 'Welk dat wordt, is voer voor onderhandelingen', zegt Baur.

Door de zonnepalen tussen windmolens te leggen verhoogt het rendement van een zone op zee die toch al ingetekend is voor energieproductie. Voor een kleine zee als de Belgische Noordzee is dat belangrijk, omdat de mogelijkheden om extra windparken aan te leggen, eindig zijn.

De ambitie om zo veel mogelijk activiteiten op één plek te combineren, het meervoudig ruimtegebruik, reikt nog verder. MPVAqua gaat zijn systeem combineren met aquacultuur, de kweek van oesters en mosselen. Oceans of Energy sloeg de handen in elkaar met The Seaweed Company voor de teelt van zeewier aan de panelen.

De essentie Voor de kust van Oostende komt volgend jaar een installatie met drijvende zonnepanelen, goed voor een capaciteit van 3,3 MW en een investering van zo'n 15 miljoen euro.

Het is het tweede project met drijvende zonnepanelen aan het testplatform Blue Accelerator in Oostende, dat daarmee de lead in Europa neemt.

De technologie voor zonnepanelen op zee staat nog niet op punt, maar er wordt veel van verwacht in de transitie naar meer duurzame energie.

Energiefabriek

Als het van Europa afhangt, wordt de zee een belangrijke energiefabriek. Het doel is om tegen 2030 de capaciteit van offshorewindparken te vervijfvoudigen tot 60 gigawatt. In 2050 moet dat 300 gigawatt zijn.