Belgische bedrijven bouwen zonnepanelen op zee

Vier Belgische bedrijven slaan de handen in elkaar om grote zonne-energieparken te bouwen in de Noordzee, voor de Belgische kust. 'Met offshorezon kunnen we de energie afkomstig van offshorewind verdubbelen.'

Drijven er over enkele jaren kilometerslange slierten zonnepanelen tussen onze windmolenparken voor de Belgische kust? Die kans is groot. Een consortium van Tractebel, Jan De Nul, DEME, Soltech en de universiteit van Gent heeft een project opgestart om op grote schaal zonne-energie te winnen op zee. Drijvende zonnepanelen op meren, in lagunes of in dammen bestaan al en werken. Duitsland heeft ze, China ook. Maar zonnepanelen op zee is nog een ander paar mouwen.

'De voornaamste uitdaging aan zonnepanelen op zee zijn de hoge golven', zegt Tine Boon van Tractebel, die het project trekt. 'Ze kunnen in de Noordzee tot tien meter hoog gaan. Die golven bedwingen is het innovatieve aan ons project.'

Zonnepanelen op meren hebben een dragende structuur in kunststof die vanzelf drijft en meescharniert met de beperkte golfslag. Voor zonnepanelen op zee is een veel sterkere structuur nodig. In de Malediven ligt een klein zonnepark op zee, maar daar zijn de golven slechts een à twee meter hoog.

'We gaan eerst een ontwerp maken voor een floater,' zegt Jef Monballieu van Jan De Nul, 'de drijvende structuur die de panelen moet dragen. Soltech zal zonnepanelen bouwen die bestand zijn tegen zout water. DEME en wij zullen de panelen verankeren en verbinden met elkaar en met het stroomnet.'

Het ontwerp, de bouw van het prototype en de test zullen 2,5 tot 3 jaar in beslag nemen, zegt Boon. De test zal plaatsvinden in een beschermde zone, een haven. Oostende is een optie. Daarna wordt iets gebouwd om op zee te testen. De eerste commerciële offshore zonnepanelen worden verwacht over vijf à tien jaar.

Tussen de windparken

De bedoeling is dat ze tussen de windmolens van de Belgische windparken in de Noordzee worden geplaatst. 'Windmolens staat ongeveer op vijf keer de diameter van hun wieken van elkaar', zegt Monballieu. 'Er is dus veel plaats tussen.' Concreet zou men de helft van de oppervlakte die nu door het bestaande en het toekomstige windpark voor de Belgische kust wordt ingenomen - ongeveer 450 km2 - kunnen volplamuren met zonnepanelen. Tussen de windmolens moet wel plaats blijven voor de doortocht van onderhoudsboten.

'De uitwerpselen van meeuwen kunnen de capaciteit van zonnepanelen op zee ernstig aantasten' Jef Monballieu Verantwoordelijke offshore zon bij Jan De Nul

Maar er zijn nog andere katten te geselen. 'Zout water dat opdroogt, creëert zoutaanslag op de zonnepanelen', zegt Monballieu, 'en dat kan de capaciteit verminderen. Drijvende oppervlaktes in het water lokken meeuwen aan. Hun uitwerpselen kunnen eveneens het rendement van de zonnepanelen ernstig aantasten. Daar moeten we dus oplossingen voor vinden via coatings, lawaai of iets anders.' Zeehonden vormen geen probleem. 'De structuur zal boven het water uitsteken, onmogelijk om erop te klimmen.'

Mosselen en oesters

Ook de milieu-impact op het ecosysteem, het mariene leven onder de zonnepanelen, moet worden onderzocht. Daarvoor doet het consortium een beroep op de expertise van de universiteit van Gent. Het is ook de bedoeling de zonneparkenproject te combineren met aquacultuur, door mosselen of oesters aan de onderkant van de panelen te laten groeien. Daar heb je dan weer sterke draagstructuren voor nodig.

'De hele structuur moet spotgoedkoop zijn,' vat Boon samen, 'anders heeft het project geen kans.' Aluminium is te duur, staal te zwaar. Hol staal kan wel een optie zijn. Een andere grote uitdaging is de zonnepaneelvlakken met elkaar verbinden én de stroom aan land krijgen. Daarvoor zijn gigantisch veel (dure) kabels nodig.

'Als het lukt, kunnen we met onze zonneparken op zee evenveel energie opwekken als met onze offshore windmolenparken', zegt Boon. Hoeveel dat allemaal zal kosten, is koffiedik kijken. 'Onmogelijk te zeggen', aldus Boon. 'Je moet rekenen op 1 miljoen euro per megawatt, per hectare', schat Frank Verschraegen van DEME. 'De prijs van de zonnepanelen daarin is maar een klein onderdeel.'