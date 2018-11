Belgische draaikolk scoort in Chili

‘Nee, we hebben de innovatie-award van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie in Boedapest niet gewonnen’, glimlacht Jasper Verreydt van de Belgische start-up Turbulent.

‘We eindigden derde. Maar we zijn blij voor het nummer een, een ander Belgisch bedrijf (Fibricheck met een app voor hartritmestoornissen, red.). Sympathieke mensen.’

Voormalig financieel analist Verreydt (29) laat het niet aan zijn hart komen dat Turbulent - het bedrijf dat hij drie jaar geleden met zijn leeftijdsgenoot en ingenieur Geert Slachmuylders oprichtte - niet de hoofdprijs wegkaapte op de ‘innovatiehoogmis van Europa’. Turbulent sleepte de afgelopen jaren al verschillende prijzen in de wacht voor de ontwikkeling van zijn microwaterkrachtcentrale, waaronder een selectie als een van de ‘MIT Innovators under 35’ en die voor Best Start-up in the World 2015.

Turbulent-centrale

Het eerste prototype van de Turbulent-centrale werd begin 2016 getest op het domein van kasteel Cleerbeek, tussen Leuven en Diest. Turbulent maakte daar gebruik van het debiet van het watervalletje naast de oude molen. De 1,5 m op 2,5 m grote mini-energiecentrale leverde 2 kilowatt (kW) continu of 9.000 kWh per jaar en kon vier gezinnen een jaar lang continu van stroom voorzien.

De centrale van Turbulent heeft in tegenstelling tot stuwdammen genoeg aan anderhalve meter hoogteverschil om energie op te wekken. Dat doet ze door efficiënt gebruik te maken van het natuurlijke principe van een draaikolk. Ze is uitgerust met sturingssoftware en een eigen ontwikkelde ‘impeller’ of schroef die zich niet laat tegenhouden door allerlei brokstukken in het water.

Turbulent Hydro

Maar België bleek een te kleine markt voor dergelijke installaties en Turbulent trok naar Chili. Daar bouwde het vorig jaar samen met Engie (en Chileense overheidssteun) een nieuwe pilootinstallatie om lokale boeren - dertig gezinnen - van energie te voorzien. Daarbij werd stromend water gebruikt van hun irrigatiekanalen. Met het totale project, inclusief civiele werken en de installatie, was een investering van 60.000 euro gemoeid.

Verreydt: ‘Met de knowhow die we daar opdeden, testen we nu allerlei nieuwe componenten om de centrale die we uiteindelijk zullen produceren optimaal te laten werken.’ De microcentrale mag immers geen overstromingen veroorzaken en Turbulent wil ook het bewijs leveren dat vissen levend het systeem kunnen passeren.

Filmpje

Het Chiliproject was ‘een technische voltreffer’ - en om dat wereldkundig te maken zetten Verreydt en Slachmuylders begin dit jaar een filmpje met 3D-animatie en live beelden van het project op de sociale media. Er volgde een stortvloed aan reacties.

‘Het ging viraal, tot op de gespecialiseerde sites’, zegt Verreydt. ‘We haalden 100 miljoen views. De afgelopen negen maanden kregen we ongeveer 10.000 aanvragen binnen van mensen en bedrijven die geïnteresseerd waren of wilden samenwerken. Leveranciers, distributeurs, producenten, en financiers. Daar waren heel grote bedrijven bij zoals het Indiase Tata en het Russische RusHydro, de twee grootste waterkrachtcentrale-uitbaters ter wereld.

15kW Vortex turbine in Chile

De vele reacties kwamen als geroepen. De 250.000 euro van de eerste investeerders iMinds en de Europese incubator Innoenergy was zo goed als op. De publiciteit zou kapitaal ophalen veel makkelijker maken. ‘Tegelijk was het geweldig vast te stellen dat het harde werk van de drie opstartjaren wereldwijd tegemoet bleek te komen aan de noden van veel mensen,’ zegt Verreydt. ‘We zijn bezig al die data te verwerken. Een hels werk. Nu komen dagelijks nog 20 à 30 vragen binnen.’

Uiteindelijk kozen Verreydt en Slachmuylders voor twee Belgische nieuwe investeerders: de holding Victrix van Virginie Saverys - ex-topvrouw van CMB en Euronav en de eigenares van een wijngaard in Toscane - en Inventures van Olivier De Duve, het durfkapitaalfonds van het crowdfundingplatform MyMicroInvest, nu Spreds. Beide pompen in twee schijven 3,2 miljoen euro in Turbulent en krijgen elk 22 procent van de aandelen. De oprichters behouden de rest.

Personeel

Om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen moet Turbulent op zoek naar nieuw personeel: businessplanners en projectmanagers. Nu heeft het bedrijf tien mensen in dienst, vooral ingenieurs. Verreydt: ‘We willen in de meeste landen met lokale distributeurs werken omdat die vertrouwd zijn met de lokale overheden en wetgeving rond constructie en energieproductie.’ De productie van de minicentrales wordt uitbesteed. ‘Die houden we het liefst in België.’ De namen van leveranciers of de bedrijven die de centrales gaan assembleren, wil hij niet kwijt.

Voor projecten mikt Turbulent vooral op Zuid-Amerika, Azië en Afrika omdat mensen in afgelegen gebieden daar het vaakst met energietekorten worden geconfronteerd. ‘Onze centrale kan voor hen een ideaal alternatief zijn voor energie-installaties op dieselmotoren.’

Eind dit jaar bouwt Turbulent een derde ‘pilot’ in Indonesië. Ook vanuit Maleisië is er interesse. ‘Die regio kan een belangrijke markt worden. We bezochten onlangs ook Angola en Congo. Ook in Brazilië bekijken we een aantal aanvragen. Het is onze ambitie grote projecten van 200 tot 500 kW te bouwen. Dat kan door een tiental turbines van 15 kW op één rivier aan elkaar te schakelen. Zo kunnen we hele dorpen van stabiele groene energie voorzien. Dan spreek je al gauw over projecten van een half miljoen euro.’

Echte start

‘2019 wordt onze echte start’, zegt Verreydt. ‘Onze centrale zal dan volledig klaar zijn om uit te rollen en we hopen dan ook break-even te draaien. Als we vijf à tien projecten kunnen afwerken, lukt dat.’