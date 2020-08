Belgische energiepionier bouwt waterstoffabriek in Vlissingen

André Jurres is een van de pioniers van Vlaanderen in hernieuwbare energie. Hier staat de ondernemer voor een biogasinstallatie in Antwerpen.

De energieondernemer André Jurres, die onder andere Essent Belgium oprichtte, begint een groot waterstofproject. Met zijn start-up VoltH2 wil hij een eerste fabriek bouwen in Vlissingen.

De Belgisch-Nederlandse haven North Sea Port (Gent, Terneuzen, Vlissingen) heeft een akkoord gesloten met VoltH2, een pas opgericht waterstofbedrijf van de Belgische serieondernemer André Jurres. Het doel is een langetermijnconcessie toe te kennen voor een industrieel terrein in Vlissingen. Jurres zou in de Nederlandse zeehaven een fabriek bouwen om waterstof op te wekken met groene stroom.

De plannen die vrijdag zijn aangekondigd, omvatten in eerste instantie een elektrolyse-eenheid van 25 megawatt. In de installatie wordt water onder stroom gezet en zo opgesplitst in waterstof en zuurstof. Als het proces met hernieuwbare energie gebeurt, komt er geen CO 2 aan te pas en is waterstof een klimaatvriendelijk alternatief voor aardgas.

Investering van 35 miljoen

Jurres, de oprichter en CEO van VoltH2, voorziet een investering van 35 miljoen euro voor de eerste fase. Binnen 18 maanden wil hij de vergunning, subsidies en aansluiting op het elektriciteitsnet rond hebben. Tegen eind 2023 hoopt hij de bouw van de fabriek klaar te krijgen. In een tweede fase kan het project uitgebreid worden naar 100 megawatt, zodat de jaarproductie toeneemt van 3.600 naar 14.400 ton groene waterstof. Daarvoor zou een investering van ruim 100 miljoen euro nodig zijn.

Net als voor zonne- en windenergie zijn voor groene waterstof enorme efficiëntiewinsten te boeken. André Jurres OprichterVoltH2

De site in Vlissingen is strategisch gelegen, vlak bij Borssele waar de stroom van de Nederlandse offshore windparken aan land komt. ‘Dat is ideaal, want je hebt veel elektriciteit nodig om waterstof te maken’, zegt Jurres. ‘Het is een gebied in de Benelux waar vanuit de industrie veel vraag naar waterstof is. Die gebruikt nu grijze waterstof, gemaakt van aardgas. Behalve industrieel gebruik biedt waterstof potentieel voor de verduurzaming van transport zoals de binnenvaart, het vrachtverkeer, de afvalophaling of bussen.’

Jurres is een Vlaamse pionier in hernieuwbare energie. De Antwerpenaar richtte in 2001 Wattplus op, de latere groenestroomleverancier Essent Belgium. Hij stond ook aan de wieg van andere hernieuwbare-energiebedrijven, zoals NPG Energy (nu Enovos) waarmee hij windparken bouwde en de eerste stappen in biogas zette. Hij ziet in waterstof de volgende doorbraaktechnologie. ‘Ik hoop dat we met groene waterstof hetzelfde succes krijgen als met groene stroom’, zegt hij. ‘Het eerste decennium zal overheidssteun nodig zijn voor de eerste middelgrote projecten. Maar net zoals voor zonne- en windenergie zijn voor groene waterstof enorme efficiëntiewinsten te boeken.’

Schermvullende weergave Vlissingen ligt ideaal om waterstof op te wekken. De stroom van de Nederlandse Borssele windparken komt vlakbij aan land. ©Blauwwind

Waterstofeconomie groeit

Het Nederlandse VoltH2 sluit niet uit dat er projecten komen in Vlaanderen. ‘Nederland loopt iets voorop, maar België volgt zeker’, zegt Jurres. ‘We bekijken zes à acht sites in Noordwest-Europa. Onder meer in Gent en Antwerpen is nog potentieel. Veel hangt af van hoever de ambitie van de Vlaamse en de federale overheid reikt.’

Hoewel de Vlaamse regering een waterstofeconomie wil steunen, is niet duidelijk hoe eventuele subsidiemechanismes eruit zullen zien. In Nederland is dat wel het geval. Waterstof komt er vanaf volgend jaar in aanmerking voor de SDE++-steun voor hernieuwbare energie.

