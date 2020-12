Belgische fabriek recycleert oude petflessen in nieuwe

België investeert bijna 100 miljoen euro in drie nieuwe recyclagefabrieken, om meer dan 100.000 ton plastics uit de blauwe pmd-zakken te verwerken tot nieuwe grondstoffen.

Bijna alle petflessen die Belgen thuis in de blauwe zak stoppen, belanden binnenkort in Charleroi. Daar bouwen Suez en Sources Alma - de Belgische marktleider in gebotteld water met onder meer het merk Cristaline - een fabriek om die te recycleren.

Een complex proces waarbij flessen in kleine stukjes worden vermalen en een speciale reiniging krijgen, levert de fabriek petkorrels op die zo goed als nieuw zijn. De volumes volstaan om 685 miljoen nieuwe petflessen - met 100 procent gerecycleerde materialen - opnieuw in België op de markt te brengen. ‘Zo sluiten we de cirkel helemaal’, klinkt het.

Drietrapsraket

De plannen passen in de 'drietrapsraket' die Fostplus de voorbije jaren in stelling heeft gebracht. Fostplus kennen we van de pmd-zak. De vzw is verantwoordelijk voor de inzameling en de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in ons land. Ze krijgt daarvoor geld van haar leden, bedrijven zoals Danone, Coca-Cola en Alpro.

Fostplus introduceerde vorig jaar - als deel een van de raket - de uitgebreide blauwe zak: p+md. Daar kan je thuis niet alleen plasticflessen, flacons, drankkartons en metalen verpakkingen in kwijt, maar vrijwel alle plastics. Folies, botervlootjes, yoghurtpotjes, champignonbakjes, roomijsdozen, tandpastatubes, potjes nachtcrème...

Het is een van de maatregelen om tegen 2023 in België 65 procent van de plasticverpakkingen in ons land selectief in te zamelen. Dit jaar is dat ruim 50 procent, wat al aanzienlijk meer is dan wat Europa voorschrijft.

Resilux grijpt naast recyclagecontract Ook het beursgenoteerde bedrijf Resilux had zich kandidaat gesteld bij Fostplus om petflessen uit de Belgische vuilniszakken te recycleren tot nieuwe korrels. Maar Resilux haalde het niet. ‘Och, er komen in Europa nog zo'n kansen’, reageert CEO Dirk De Cuyper. Resilux produceert voorvormen voor petflessen en heeft sinds enkele jaren ook een recyclagefabriek in Zwitserland. Daar verwerkt het zo’n 30.000 ton vuile petflessen per jaar, maar het bedrijf wil meer en gaat extra capaciteit bijzetten. 'De machines zijn besteld.' De vraag van drankenproducenten naar gerecycleerde pet zit in de lift omdat eenmalige verpakkingen tegen 2025 in Europa voor een kwart uit gerecycleerd materiaal moeten bestaan.

Met de p+md-zak denkt Fostplus het ingezamelde plastic per inwoner op te trekken van 15 tot 23 kilo per jaar. Dat is dus bijna 90.000 ton plastic dat niet meer bij het restafval belandt en dus niet meer in de verbrandingsoven terechtkomt. Het nieuwe systeem is al van kracht voor 4 miljoen Belgen, en midden 2021 zal dat voor iedereen zijn. Dan zal in de blauwe zak naar schatting 250.000 ton afval opgehaald worden, waarvan 160.000 ton plastics.

Om dat alles te sorteren werd en wordt volop geïnvesteerd - zo’n 200 miljoen euro - in vijf nieuwe sorteerinstallaties. Dat is deel twee van de Fostplus-raket. Die machines kunnen dankzij sensoren en artificiële intelligentie de massa scheiden in 14 aparte afvalstromen. Onder meer Indaver, Suez en Prezero (een onderdeel van de holding boven de supermarktgroep Lidl) baten die sorteercentra uit.

Als sluitstuk van het plan van Fostplus worden nu drie nieuwe fabrieken gebouwd om een groot deel van de gesorteerde plastics op eigen bodem te recycleren tot nieuwe grondstoffen. Tot op heden gebeurde dat in het buitenland, voornamelijk in de buurlanden.

‘Zo zetten we een grote stap naar een circulaire economie’, zegt Patrick Laevers, directeur van Fostplus. ‘Dit is niet alleen ecologisch belangrijk, maar we creëren ook jobs en expertise om van België een recyclagehub te maken’, vult Henny De Baets, topvrouw van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), aan.

80 jobs De drie nieuwe recyclagefabrieken leveren 80 directe jobs op, boven op de 250 in de nieuwe sorteercentra, om de plastics uit de p+md-zak te scheiden.

De drie nieuwe fabrieken komen in Beringen, Houthalen en die van Suez en Sources Alma in Charleroi. Ze vergen een investering van gezamenlijk 93 miljoen euro. Dat levert 80 nieuwe jobs op, boven op de 250 in de nieuwe sorteercentra.

Op de site van Bionerga in Beringen, waar onlangs een biostoomcentrale is geopend, komt een recyclagecentrum voor polyethyleenfolies. Dat zijn bijvoorbeeld plastic zakjes, de wikkels rond magazines of de plastic die een pak van zes melkflessen bij elkaar houdt. ‘Het gerecycleerde materiaal zal competitief zijn met nieuw plastic’, zeg Ludo Kelchtermans, de topman van Bionerga.

Meubilair en bloembakken

Het Limburgse familiebedrijf Eco-oh! haalde een derde contract binnen en gaat de ‘gemengde fractie’ van de p+md-zak omzetten in tuinmeubilair en bloembakken voor particulieren en stadsdiensten.

Die restfractie bestaat bijvoorbeeld uit de plasticverpakkingen van kaas en ham, met meerdere lagen die niet zomaar uit elkaar gehaald kunnen worden. Kortom, plastics waar je in principe niets meer mee kan doen, behalve ze verbranden. Maar Eco-oh! weet er wel weg mee, zoals het al jaren doet met allerhande plastic rommel uit containerparken. ‘Akkoord, dit is niet hetzelfde als van een fles een fles maken. Maar we geven het afval wel een tweede leven. Een lang leven zelfs. Onze eerste zitbank dateert van lang geleden, en die staat nog altijd te pronken op de mijnsite in Beringen’, zegt CEO en eigenaar Koen Verhaert.