Belgische families investeren in elektrische tractoren

Astanor Ventures, een deels Belgisch investeringsfonds, investeert enkele tientallen miljoenen in Monarch Tractor, een producent van elektrische, geautomatiseerde tractoren.

De investering van Astanor kadert in een kapitaalronde van 61 miljoen dollar (54 miljoen euro) van het Californische bedrijf. Het investeringsfonds nam de leiding van die kapitaalronde. Ook CNH Industrial, At One Ventures en Trimble Ventures legden geld op tafel.

De tractors van Monarch zijn volgens Astanor een doorbraak in de agritechnologie, zowel qua CO2-emissies als door de mogelijkheid om er grote hoeveelheden data mee te capteren. Monarch is actief in de Verenigde Staten en wil met Astanor ook de stap naar Europa zetten.

Schermvullende weergave Een van de elektrische tractoren van Monarch.

Monarch is de derde deal van Astanor sinds deze zomer. In september stopte het geld in de Franse firma Calyxia. Die ontwikkelde de eerste milieuvriendelijke en hoogwaardige microcapsules ter wereld. In augustus leidde het een investering van 45 miljoen euro in het Australische bedrijf V2food, een fabrikant van plantaardige vleesvervangers.

Kwart miljard

Astanor Ventures zamelde vorig jaar 275 miljoen euro in voor investeringen in duurzame voedings- en landbouwtechnologie. Het focust op bedrijven die actief zijn in vier thema's: gezondheid, klimaatverandering, minder vervuilde oceanen en voedselkwaliteit.