Belgische 'goudmijn' van Umicore draait als nooit tevoren

De boomende prijzen voor de edelmetalen rodium en palladium maken de recyclagefabriek van Umicore in Hoboken winstgevender dan ooit. 'Ik zie geen signalen van een snelle ommekeer.'

Umicore rekent dit jaar op een bedrijfswinst van 1 miljard euro. Dat zou neerkomen op zowat een verdubbeling tegenover vorig jaar. Toen al werd, ondanks de pandemie, een recordcijfer neergezet dankzij de forse prijsstijging van edelmetalen waar de recyclagefabriek in Hoboken volop van profiteerde.

De prijsexplosie heeft zich de voorbije maanden verder gezet, onder meer voor palladium, maar meer nog voor rodium. ‘We hebben een heel sterke jaarstart gekend’, zegt CEO Marc Grynberg. Intussen betaal je bijna 1 miljoen dollar voor een kilo van dat zilverwitte rodium, vijf keer meer dan begin 2020. Rodium is het duurste metaal ter wereld. Ter vergelijking, een staaf goud van 1 kilo kost zo'n 55.000 dollar.

Rodium is een zeldzaam materiaal, met atoomnummer 45 in de tabel van Mendeljev. Er is jaarlijks zo’n 25.000 kilo van nodig, hoofdzakelijk voor de automobielindustrie. Het is samen met platina en palladium een essentieel component van autokatalysatoren en tekent voor de zuivering en de filtering van uitlaatgassen. Die katalysatoren bevatten almaar meer van het goedje om de strengere emissienormen te halen. Niet alleen in Europa, maar ook in China wordt op volle kracht gewerkt aan nieuwe regels.

De vraag naar rodium stijgt, maar de productie ervan kan amper volgen. Er wordt wel meer gerecycleerd, maar de belangrijkste mijnen - bijna allemaal in Zuid-Afrika - zijn niet in staat snel meer te delven. De interessantste plekken raken uitgeput, terwijl nieuwe reserves amper aangeboord worden en minder toegankelijk en duurder zijn.

‘Dat de prijzen op dit niveau blijven, durf ik niet te garanderen. Maar ik zie geen duidelijke signalen van een snelle ommekeer’, zegt Grynberg, die binnenkort na 13 jaar afscheid neemt als CEO van Umicore.

Hij was het brein achter onder meer de expansie van de recyclagesite in Hoboken die zich ontpopte tot een goudmijn voor Umicore. Vorig jaar leverde die 362 miljoen euro winst op. Dit jaar rekent Grynberg op 250 miljoen euro extra winst – grotendeels voor deze divisie - als de edelmetaalprijzen op het huidige hoge niveau blijven

De site in Hoboken - die onder vuur ligt voor haar impact op de gezondheid in de aanpalende wijk - is de grootste in zijn soort in de wereld, met meer dan 1.600 werknemers. In 2015 pompte het bedrijf er 100 miljoen euro in om de verwerkingscapaciteit met de helft te verhogen naar 500.000 ton per jaar.

Uitlaatpijpen met daarin de autokatalysatoren - met rodium, palladium en platina - wachten op verwerking in Hoboken.

Hoboken is als een grote kookpot waar Umicore onder meer elektronisch schroot en reststromen van kopersmelters in gooit en daaruit via complexe processen een twintigtal zuivere metalen puurt. Uit enkele tienduizenden smartphones haalt het 1 kilo goud, 350 kilo koper en nog veel meer.

Sinds twee à drie jaar merkt Umicore ook een significante stijging van de aanvoer van afgedankte autokatalysatoren, wat de fabriek extra rodium oplevert. 'Je weet dat als een auto op de markt komt, die na 12 à 15 jaar op zijn levenseinde komt. Dat hebben we geanticipeerd en dat zie je nu in de cijfers’, zegt de topman. ‘De concurrentie blijft hard. Zonder twijfel. Maar we proberen de beste van de klas te blijven en het maximum uit alle afvalstromen te halen. Zo garanderen we dat we de nodige volumes aantrekken om te verwerken. We draaien nu op volle capaciteit.’

Grynberg benadrukt dat de winstgroei niet alleen van de recyclagetak komt, maar ook van de productie van autokatalysatoren. ‘De automobielmarkt herstelt en met onze autokatalysatoren groeien we sneller dan de markt. Vorig jaar lagen we door de pandemie zelfs even stil. Nu zien we het tegenovergestelde. Onze fabrieken draaien op een zeer hoge bezetting. We winnen marktaandeel in China en Europa.' In Europa profiteert Umicore van de shift van dieselwagens naar benzinewagens, een segment waarin Umicore het absolute nummer één is.

