Belgische installateur voorziet steden in Madagaskar van stroom

Enerdeal, een Belgische installateur van industriële zonnedaken, gaat in Madagaskar vijf steden van zonne-energie voorzien. Het gaat om een opdracht van 13 miljoen euro.

Op het eiland in het zuidoosten van Afrika krijgen vijf steden binnenkort elektriciteit van Belgische zonneparken. Enerdeal, een zonneparkeninstallateur uit Zaventem, heeft samen met de lokale partner Henri Fraise Fils (HFF) een contract binnengehaald voor de bouw van vijf grote zonneparken, inclusief de batterijopslag en de dieselgeneratoren als back-up. De bedoeling is de bouw binnen twee jaar rond te krijgen.

Op Madagaskar heeft minder dan 14 procent van de bevolking toegang tot elektriciteit. Die wordt hoofdzakelijk opgewekt met vervuilende dieselgeneratoren die veel CO 2 uitstoten. Het licht gaat er geregeld uit omdat de diesel te duur is of niet tot in de afgelegen gebieden raakt.

Nu is het nog te duur, maar stapsgewijs zullen we meer batterijen plaatsen om het gebruik van diesel volledig te vervangen. Grégoire de Pierpont CEO Enerdeal

Enerdeal en HFF kwamen als de besten uit de bus bij een aanbesteding van de Ma­la­gas­si­sche staatsproducent en stroomdistributeur Jirama. De vijf zonne-energiecentrales, elk met een piekcapaciteit van 1 tot 1,5 megawatt, zullen steden van 20.000 tot 50.000 inwoners van stroom voorzien. Het gaat om een opdracht ter waarde van 13 miljoen euro. Voor de financiering voorziet het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken via Finexpo in een exportkrediet van 8 miljoen euro. Daarnaast investeert HFF 5 miljoen euro in de dieselgeneratoren voor als er niet genoeg zonne-energie is.

Batterijen worden steeds goedkoper

‘In een eerste fase willen we 35 tot 40 procent van het verbruik in de steden afdekken met zonne-energie’, zegt Grégoire de Pierpont, CEO van Enerdeal. ‘Nu is het nog te duur, maar stapsgewijs zullen we meer batterijen plaatsen om het gebruik van diesel volledig te vervangen. Elk jaar worden batterijen 20 procent goedkoper, dus lang zal het niet meer duren. In één stad die te geïsoleerd ligt om diesel tot daar te krijgen gaan we bij aanvang 1,5 megawattuur aan batterijen plaatsen.’

Enerdeal werd in 2009 opgericht en mikte in eerste instantie op de bouw van industriële zonne-installaties bij bedrijven in België en Luxemburg. Nadat in 2013 de zonnepanelenmarkt in Vlaanderen en Luxemburg was gekelderd door een daling van de subsidies, begon het bedrijf projecten in Afrika. In de Congolese provincie Katanga plaatste Enerdeal het grootste zonnepark van Centraal-Afrika met een piekcapaciteit van 1 megawatt en batterijen die 2 megawattuur aan stroom kunnen stockeren. In Madagaskar zitten behalve het vijfstedenproject verschillende opdrachten in de pijplijn.