Belgische laat u bossen planten en meevolgen via een app

Hoe kan je iets concreet betekenen voor een zo overweldigend fenomeen als de klimaatverandering? Op die vraag bedacht Elise Van Middelem een antwoord: SUGi, een platform dat privaat geld verbindt met publieke bosbouwprojecten.

Toen de Belgische Elise Van Middelem (42) na een internationale carrière bij onder meer Louis Vuitton in 2018 terugkeerde naar Europa, deed ze dat om opnieuw dichter bij de natuur te zijn. 'De klimaatproblematiek houdt me bezig en ik had besloten dat ik wou investeren in een concreet milieuproject, bomen planten of zo. Maar toen ik op zoek ging naar organisaties vond ik niet wat ik wou.' Van Middelem bleef telkens achter met vragen. 'Hoe en waar worden die bomen geplant, zijn ze streekeigen en overleven ze? Er bestaan wel leuke initiatieven à la 'one dollar = one tree', maar ik miste structurele transparantie, een manier om 'mijn bos' van op afstand te kunnen volgen.'

Bio Elise Van Middelem (42) > Studeerde economie in Brussel. > Werkte voor Louis Vuitton als Europese eventmanager, waar ze in 26 landen verantwoordelijk was voor onder meer winkelopeningen. > Startte in 2008 haar eigen marketingbedrijf, gericht op internationale bedrijven en hedendaagse kunst. Werkte vanuit Brussel en San Francisco. > Verhuisde in 2018 naar Zürich, waar ze nog steeds woont en in mei 2019 SUGi lanceerde.

Daarom ging de marketeer-econome zelf aan de slag, en stichtte ze vanuit Zürich, waar ze momenteel woont, SUGi: een transparanter online platform waarmee individuen kunnen investeren in bosbouw en biodiversiteit, en zo iets concreets kunnen betekenen in het overweldigende fenomeen van de klimaatverandering. 'Een krachtige tool voor gewone mensen', noemt Van Middelem het. 'Maar ook veel jonge, geëngageerde bedrijven tonen interesse. Een Brusselse start-up investeerde 3.000 euro.'

SUGi biedt verschillende abonnementsformules aan, maar ook kleine, eenmalige giften zijn een optie. 'In ruil kan je de projecten met jouw centen 'tracken' en krijg je maandelijks een verslag met updates', zegt Van Middelem. Met het verzamelde geld gaat SUGi samenwerkingen aan met lokale bosbouwers, intussen al 14 organisaties in evenveel landen, die overleggen met hun lokale overheden. Daarna gaan de aannemers aan de slag met ongebruikt weiland of verlaten parkeerterreinen, om er publieke bossen te planten.

Biodiversiteit

Voor Van Middelem draait het allemaal om biodiversiteit. Volgens een recent rapport van het Wereldnatuurfonds (WWF) kelderde die de voorbije 50 jaar met 68 procent. Op nummer een van het oorzakenlijstje staat ontbossing. 'Hoe aantrekkelijk de boodschap 'red de planeet, plant bomen' ook klinkt, zo eenvoudig is het niet. Het soort bomen en de complexiteit van een bos zijn belangrijk. Monocultuur, waarbij op één stuk grond maar één soort gewas wordt geteeld, kan zelfs schadelijk zijn. Het beïnvloedt de vruchtbaarheid van de bodem en verhoogt het risico op bosbranden, die momenteel aan recordtempo woeden.'

Daarom werkt SUGi volgens een 40 jaar oude Japanse techniek, waarbij per vierkante meter drie tot vijf bomen geplant worden, die passen in het lokale ecosysteem. 'Een SUGi-bos is een dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan', zegt Van Middelem. Door bij het planten ook rekening te houden met de verschillende grondlagen, wordt een oerbos - een bos vrij van menselijke invloed - nagebootst. 'In Japan is het effect al zichtbaar. Bij een tsunami kan een biodivers bos de golf beter breken.'

Charleroi

15 maanden na het ontstaan kan SUGi zeggen dat het al 22.500 bomen geplant heeft in 26 verschillende projecten, van Libanon tot Australië en Minnesota. 'Waar vroeger in Pakistan het lokale park niet meer was dan uitgedroogd gras en een hoopje zand, staat nu een biodivers bosje. En dit najaar planten we 33.000 bomen in een park in Londen', zegt Van Middelem blij.

Schermvullende weergave SUGi werkt samen met lokale bosbouwers, die alleen inheemse boomsoorten planten.

Ook de eerste Belgische projecten horen tot de najaarsagenda. Een eerste bos in Luik is al volledig gefinancierd: 8.000 euro. 'Ik ben ook dringend op zoek naar terreinen in Vlaanderen, daarover lopen al gesprekken met het Agentschap Bos en Natuur. Dat heeft de coronacrisis wel duidelijk gemaakt: mensen willen meer natuur in de stad.'

Voor een tweede project in Charleroi is al 60 procent van de beoogde 6.000 euro binnen. Voor dat bos werkt Van Middelem samen met een secundaire school uit de deelgemeente Gilly. 'We grijpen de kans om jongeren meer bij te brengen over de eigen streek, aangezien we alleen inheemse boomsoorten planten om het ecosysteem niet te verstoren. Bovendien heeft niet iedereen het geluk op te groeien in de natuur. Zeker niet in de regio rond die school, die getekend is door vele jaren steenkoolindustrie.'

Ngo

Sinds de start in mei 2019 haalde SUGi al 180.000 dollar op. De helft daarvan komt van de 235 abonnees, aangevuld met giften en subsidies. 'Meer dan 80 procent van de opbrengst vloeit rechtstreeks naar de lokale bosbouwers. Met de rest financieren we de werking van het vierkoppige team.' Een van hen is David de Rothschild, een telg van de befaamde familie en een invloedrijk milieuactivist.

Om SUGi financieel haalbaar te maken, deinst Van Middelem ook niet terug voor bedrijfssamenwerkingen, met onder meer een groot Zwitsers horlogemerk. Dat maakt volgens haar het verschil met een typische ngo. 'Ik heb lang getwijfeld hoor, tussen een statuut als ngo of bvba. Maar het belangrijkste blijft de impact. En met een onrealistisch businessmodel heb je op lange termijn geen impact.' Momenteel is SUGi nog verlieslatend. 'Maar we mikken op een break-even tegen 2022.'